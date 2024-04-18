FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16585 постов • 1707 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Какие звуки издают довольные пумы

Какие звуки издают довольные пумы

Автор:
18 апреля 2024 07:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   милота   мурчание   пума   
1055
1
1

Знали ли вы, что пумы тоже умеют мурчать? Послушайте, какие звуки издают довольные хищники.

Глазищи, носище и усищи

Почувствуй себя на вертолетной площадке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   в мире   животные   милота   мурчание   пума   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Enigma Kuutar 22 минуты назад
Мурчальник у кошачьих встроен по умолчанию)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
perekrestok 11 минут назад
Кошка у меня конечно не пума, но когда урчит то слышится как трактор. Тоже почти басом. Очень приятные звуки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
DarkSkat93 58 минут назад
Заглушить мотоблок, не слышно ничего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3526 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

630264



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в...
Набирающие популярность в сообществах
Часы, которые Михалков не отдал гопникам в "Утомленных солнцем". Что за часы?
Часы, которые Михалков не отдал гопникам в "Утомленных солнцем". Что за часы?
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 апреля
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересное#авто аварии#забавно#Автовсячина#США#кошка#улыбнуло
#животные#автомобили#история#аварии#в мире#кот#собака#Реакция#дети#Россия
#Юмор#автомир#интересно#ДТП#люди#милота#позитив#фильм#кино#конфликт
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Вся правда о том, как это — работать с большими пандами Вся правда о том, как это — работать с большими пандами Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным Амурские тигры радуются первому снегу Амурские тигры радуются первому снегу Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя

На что жалуетесь?

Вернуться