Какие звуки издают довольные пумы

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Знали ли вы, что пумы тоже умеют мурчать? Послушайте, какие звуки издают довольные хищники.
Глазищи, носище и усищи
Почувствуй себя на вертолетной площадке.
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