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Такса мешает женщине целовать мужа

Такса мешает женщине целовать мужа

Автор:
18 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   поцелуй   ревность   собака   
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Собака решила, что хозяин принадлежит только ей. Мужчина запечатлел, как собака не даёт жене поцеловать его.

Шанс, что ваша очаровательная маленькая собачка отобьет у вас мужа, довольно мал, но никогда не равен нулю. Хозяйка таксы из видео узнала об этом на собственном опыте, когда ее питомица решила, что супруг владелицы принадлежит только ей.

Собачка не позволила хозяйке целовать мужа, и нисколько не смутилась. Хвостатая хитрюга всем своим видом показывала, что не собирается с кем-либо делить своего человека. Что ж. Ей предстоит нешуточная битва, ведь женщина тоже не собирается отдавать супруга всяким лохматым вертихвосткам.

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Метки: Видео   Пёс   животные   поцелуй   ревность   собака   
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18k
Сергей 36 минут назад
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9k
Alex 24 минуты назад
Лезет тут, шалава, со своими поцелуями...
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31k
Григорий 51 минуту назад
Соперницы)
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3643 поста (3603 в горячем)

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