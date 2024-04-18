Такса мешает женщине целовать мужа

Шанс, что ваша очаровательная маленькая собачка отобьет у вас мужа, довольно мал, но никогда не равен нулю. Хозяйка таксы из видео узнала об этом на собственном опыте, когда ее питомица решила, что супруг владелицы принадлежит только ей.

Собачка не позволила хозяйке целовать мужа, и нисколько не смутилась. Хвостатая хитрюга всем своим видом показывала, что не собирается с кем-либо делить своего человека. Что ж. Ей предстоит нешуточная битва, ведь женщина тоже не собирается отдавать супруга всяким лохматым вертихвосткам.