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Уилл Смит исполнил хит из "Людей в чёрном" на фестивале Coachella

Уилл Смит исполнил хит из "Людей в чёрном" на фестивале Coachella

Автор:
16 апреля 2024 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: coachella   Видео   Музыка   Уилл Смит   Фестиваль   люди в чёрном   
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В середине апреля в США традиционно проходит музыкальный фестиваль Coachella. В этом году посетителей фестиваля решил порадовать своим появлением Уилл Смит. Актёр и музыкант исполнил трек хит "Men in Black" спустя 27 лет после выхода фильма "Люди в чёрном".

Организаторы фестиваля Coachella заранее не анонсировали выступление актера.

Артист появился в заключительный день первого уикенда во время выступления певца Джея Бальвина. Актёр и музыкант исполнил песню в образе агента Джея из фильма "Люди в черном", в котором он сыграл одну из главных ролей.

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Метки: coachella   Видео   Музыка   Уилл Смит   Фестиваль   люди в чёрном   
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Sapsan Час назад
Теперь завтра ждём от автора:
- Как какал Уилл Смит - кверху или по другому?
- Какая скорость чиха Уилла Смита?
- Количество калорий еды Уилла Смита 24 сентября 2023 года.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3222 поста (3156 в горячем)

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