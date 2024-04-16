Уилл Смит исполнил хит из "Людей в чёрном" на фестивале Coachella

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В середине апреля в США традиционно проходит музыкальный фестиваль Coachella. В этом году посетителей фестиваля решил порадовать своим появлением Уилл Смит. Актёр и музыкант исполнил трек хит "Men in Black" спустя 27 лет после выхода фильма "Люди в чёрном".
Организаторы фестиваля Coachella заранее не анонсировали выступление актера.
Артист появился в заключительный день первого уикенда во время выступления певца Джея Бальвина. Актёр и музыкант исполнил песню в образе агента Джея из фильма "Люди в черном", в котором он сыграл одну из главных ролей.
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