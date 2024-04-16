Уилл Смит исполнил хит из "Людей в чёрном" на фестивале Coachella

Организаторы фестиваля Coachella заранее не анонсировали выступление актера.

Артист появился в заключительный день первого уикенда во время выступления певца Джея Бальвина. Актёр и музыкант исполнил песню в образе агента Джея из фильма "Люди в черном", в котором он сыграл одну из главных ролей.