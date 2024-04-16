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В Лондоне лиса справила нужду на Ferrari

В Лондоне лиса справила нужду на Ferrari

Автор:
16 апреля 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Ferrari   Видео   в мире   животные   лиса   лондон   
919
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Камера наблюдения запечатлела, как лиса забралась на Ferrari и сделала маленькую пакость. Впрочем, владелец дорогостоящего транспортного средства на неё не в обиде.

Житель Лондона опубликовал в Сети видео, на котором видно, как лиса забралась на его автомобиль и справила нужду. Автолюбитель посчитал забавным, что животное выбрало его спорткар в качестве места для туалета.

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Метки: Ferrari   Видео   в мире   животные   лиса   лондон   
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7  комментариев
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10k
vasilykopkov 49 минут назад
А насрать мне на вашу Феррари...
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234
Константин Котов 6 минут назад
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8k
Nikolay 15 минут назад
"Дизлайк" поставила. Я тоже не люблю Феррари - багажник маленький, картошку с рынка возить неудобно
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39k
Андрей Иванов 47 минут назад
На её месте должен быть я
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7k
Babangdida 2 часа назад
Отметила свою территорию.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3157 постов (3042 в горячем)

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