В Лондоне лиса справила нужду на Ferrari

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Камера наблюдения запечатлела, как лиса забралась на Ferrari и сделала маленькую пакость. Впрочем, владелец дорогостоящего транспортного средства на неё не в обиде.
Житель Лондона опубликовал в Сети видео, на котором видно, как лиса забралась на его автомобиль и справила нужду. Автолюбитель посчитал забавным, что животное выбрало его спорткар в качестве места для туалета.
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