Интерьер по-армянски: элитно и дорого

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Армяне любят всё "роскошное". Если внешний облик, то: стразы, золото, дорогие платья, если праздники, то по полной, с кучей гостей и желательно в ресторане. Если праздничный стол, то пышущий изобилием, если интерьер, то это мебель из дорогого дерева, с резьбой, портреты маслом в позолоченных рамках.
Ну, а для чего такая квартира? Да, красиво, элитно и дорого, но зачем? Более чем уверен, что большинству людей такие хоромы не нужны.
Кладовка подкачала...
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Дорого, богато, БЕЗВКУСНО.
Это такой стиль.
Один кондиционер в прихожке на всю квартиру - не продует)))
Автор задаёт риторические вопросы. Да затем, что "Эээ, сматри, дарагой, как я могу. А ты так можешь?" С армянского на русский переводится "ПОНТЫ".