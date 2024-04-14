Интерьер по-армянски: элитно и дорого

Армяне любят всё "роскошное". Если внешний облик, то: стразы, золото, дорогие платья, если праздники, то по полной, с кучей гостей и желательно в ресторане. Если праздничный стол, то пышущий изобилием, если интерьер, то это мебель из дорогого дерева, с резьбой, портреты маслом в позолоченных рамках.