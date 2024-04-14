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Интерьер по-армянски: элитно и дорого

Интерьер по-армянски: элитно и дорого

Автор:
14 апреля 2024 11:11
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Видео   армяне   золото   интерьер   квартира   ремонт   
1558
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Армяне любят всё "роскошное". Если внешний облик, то: стразы, золото, дорогие платья, если праздники, то по полной, с кучей гостей и желательно в ресторане. Если праздничный стол, то пышущий изобилием, если интерьер, то это мебель из дорогого дерева, с резьбой, портреты маслом в позолоченных рамках.

Ну, а для чего такая квартира? Да, красиво, элитно и дорого, но зачем? Более чем уверен, что большинству людей такие хоромы не нужны.


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Метки: Видео   армяне   золото   интерьер   квартира   ремонт   
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22  комментария
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Скорее для цыган.
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7k
Duckk 5 минут назад
И зачем я это посмотрел? Теперь к окулисту идти...
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7k
Харон ( Χάρων) 21 минуту назад
Цыганщина.
Дорого, богато, БЕЗВКУСНО.
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61k
turyst Полчаса назад
Хм... Чем ближе к экватору народ, тем больше любят яркие цацки.
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4k
РАТНИК Полчаса назад
Похоже на элитный бордель- не хватает стройных самочек для приёма клиентов.
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12
ViciousSnake Полчаса назад
Похоже на какой-то бордель с претензией на элитарность.
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1k
Александр Шевченко 39 минут назад
М-да уж , дизайн вырви глаз ...
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11k
Павел 39 минут назад
вот цыгане сюда точно впишутся
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18k
a_komolow 44 минуты назад
Цыганщина
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1k
Аркадий 47 минут назад
Зачем это всё? Дом должен быть уютным! (логотипы брендов, блеск, ощущение офиса и так далее это всё не то......)
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20k
banzai7 50 минут назад
Океан вкуса или дорохо - бохато.
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687
Уверенный пользователь Час назад
на 0: 50 кошка срет?
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7k
Горец Ю Час назад
Ну ...)
Это такой стиль.
Один кондиционер в прихожке на всю квартиру - не продует)))
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25k
Тигран Саркисян Час назад
У кого то больное воображение (очень больное) либо мания величия , фу блет это некрасиво.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Ну, а для чего такая квартира? Да, красиво, элитно и дорого, но зачем?(с)
Автор задаёт риторические вопросы. Да затем, что "Эээ, сматри, дарагой, как я могу. А ты так можешь?" С армянского на русский переводится "ПОНТЫ".
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Полы из темного дерева резко контрастируют, нужно было из мрамора
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
Аж в глазах зарябило...
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2k
Мария Коненкова 2 часа назад
Если есть деньги на клининг, поддерживать блеск полов и зеркальных поверхностей, а судя по всему, они есть, то почему нет, раз людям нравится. Жилища от веку строились и украшались на вкус и кошелёк владельца, а не окружающих.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1404 поста (1375 в горячем)

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