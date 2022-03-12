Пятнадцать тысяч за кв.м: обзор современного ремонта

727
1
1
Недочетов получилось так много, что при подсчете закончились пальцы на руках.
А что вы хотели за 15000/кв.м (сарказм)
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Домушник изучает замок в двери в подмосковных Мытищах
- "А можно позвать ещё котика?": кассир с лапками
- "А какой у тебя телефон?": один вопрос и такие разные ответы
- Таксист отчитал девушку за 8 минут ожидания
- Рабочие обнаружили в полу лапшу быстрого приготовления
21
Понравилось21
Новости партнёров
Понял следующее:
Для того что бы сделать качественный ремонт, существует два пути:
1.Делать ремонт самому.
2.Если сам рукожоп, такое бывает и это не преступление, то после подписания договора-подряда и начала работ, надо безотлучно находиться на объекте, либо самому, либо доверенному лицу, стоя с дубиной над душой у бригады и проверять ВСЁ!
Стоимость работы за кв/м, не является определяющей качества!