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Сообщество Строитель 157 постов • 286 подписчиков подписаться
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Пятнадцать тысяч за кв.м: обзор современного ремонта

Пятнадцать тысяч за кв.м: обзор современного ремонта (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2022 08:40
Сообщество : Строитель
Метки: видео   квартира   обзор ремонта   работники   ремонт   ремонтники   стройка   фото   
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Недочетов получилось так много, что при подсчете закончились пальцы на руках.

А что вы хотели за 15000/кв.м (сарказм)


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   квартира   обзор ремонта   работники   ремонт   ремонтники   стройка   фото   
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5  комментариев
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21k
Добрый Алабай Час назад
Владельцы недвижимости совершенно ошибочно полагают, что все десигнеры разбираются в ремонте.
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39k
Alex Полминуты назад
Дизайнерский ремонт, выполненный гастарбайтерами.
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213
Masterskoi 6 минут назад
Премиум ремонт чтобы идеально на просвет стоит от 30000. За квадратный метр.
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50k
zloykoyot 19 минут назад
Вот для этого и нужен технадзор. И не в начале/конце работ, а постоянный. Тем более если денег вбухиваешь нормально.
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17k
ЦСКА 19 минут назад
За почти полвека, перенес около полутора десятков капиталок и строек!
Понял следующее:
Для того что бы сделать качественный ремонт, существует два пути:
1.Делать ремонт самому.
2.Если сам рукожоп, такое бывает и это не преступление, то после подписания договора-подряда и начала работ, надо безотлучно находиться на объекте, либо самому, либо доверенному лицу, стоя с дубиной над душой у бригады и проверять ВСЁ!
Стоимость работы за кв/м, не является определяющей качества!
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