Художественная гимнастика теперь такая

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Судя по всему, это не соревнования, а тренировка. Если это так, то девушке — похвала, ведь она занимается любимым делом, хоть и получается не слишком хорошо.
Но вот чемпионкой ей, конечно, никогда не стать. Увы.
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А вот надеяться на результаты наивно. На соревнования выпускать НЕЛЬЗЯ (ну разве что на соревнования в её весовой категории, которые едва ли будут пользоваться заметной популярностью).
Желаю ей здоровья и удовольствия от выбранного спорта!
Можно только похлопать что она делает на площадке.
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