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Художественная гимнастика теперь такая

Художественная гимнастика теперь такая

Автор:
12 апреля 2024 09:50
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   вес   гимнастика   толстушка   художественная гимнастика   
1323
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Судя по всему, это не соревнования, а тренировка. Если это так, то девушке — похвала, ведь она занимается любимым делом, хоть и получается не слишком хорошо.

Но вот чемпионкой ей, конечно, никогда не стать. Увы.

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Метки: Видео   Спорт   вес   гимнастика   толстушка   художественная гимнастика   
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15  комментариев
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880
Alexandr 40 минут назад
Судя по лицу-девушка с синдромом....и тогда это соревнования между такими людьми.Поправьте меня если я ошибаюсь,но похоже нет.....В таком случае грешно насмехаться,а можно только поздравить и пожелать успеха.
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61k
turyst 5 минут назад
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7k
мемфрид 6 минут назад
Мне кажется, что это какие спец игры для людей с инвалидностью. В арке стояла ещё одна чемпионка
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10k
Trenzel2003 11 минут назад
Ей бы шар от боулинга подошел её комплекции.
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
То что занимается - МОЛОДЕЦ!!!!
А вот надеяться на результаты наивно. На соревнования выпускать НЕЛЬЗЯ (ну разве что на соревнования в её весовой категории, которые едва ли будут пользоваться заметной популярностью).
Желаю ей здоровья и удовольствия от выбранного спорта!
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26k
Федор Полчаса назад
Это соревнования для людей с ограниченными возможностями. Не надо смеяться, то что эта девушка делает, для неё это подвиг. Да и следующая девушка, которая ждет свое выступление тоже с ограниченной возможностью.
Можно только похлопать что она делает на площадке.
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4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
это выступление участников с ограничеными способностями.
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14k
gavrosh 37 минут назад
Олимпийские игры без России. )))
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61k
dima423 42 минуты назад
Я думаю это какие то специфические соревнования)) У меня дочка занимается, там таких нет вообще...
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39k
Андрей Иванов 49 минут назад
Есть недостатки:
- Это не негр
- Не лесбиянка
- Выкололи бы хотя бы глаз
- Не даун
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18k
Majul 52 минуты назад
У меня кровь из глаз идет и тошнит обильно, это нормально?
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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