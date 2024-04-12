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Турникмен необычной комплекции

Турникмен необычной комплекции

Автор:
12 апреля 2024 09:05
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   лишний вес   тело   турник   турникмен   
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Как вы представляете себе классического любителя турников? Наверняка сразу приходит на ум подросток или парень спортивного телосложения. Герой этого видео, имеющий нестандартную комплекцию тела, готов бросить вызов этому стереотипу.

Просто кость широкая.

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Метки: Видео   Спорт   лишний вес   тело   турник   турникмен   
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435
DuckTales Час назад
Могёт
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... 39 минут назад
Красива
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Алексей 40 минут назад
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ДокторКто Час назад
пойду перекушу)
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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