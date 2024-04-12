Турникмен необычной комплекции

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Как вы представляете себе классического любителя турников? Наверняка сразу приходит на ум подросток или парень спортивного телосложения. Герой этого видео, имеющий нестандартную комплекцию тела, готов бросить вызов этому стереотипу.
Просто кость широкая.
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