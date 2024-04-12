Котёнок хорошо устроился в ботинке хозяина

Очаровательный котёнок выбрал в качестве места для сна ботинок владельца. Питомец залез в обувь и уютно устроился.
В отличие от людей, котейкам не обязательно благоустраивать свое спальное место. И вовсе не от того, что пушистикам все равно как спать. Наоборот, они большие любители комфорта. Просто очень много мест подходят для их отдыха, начиная от хозяйского дивана и заканчивая его обувью.
Котенок из этого видео, например, для своего сладкого сна выбрал ботинок владельца. Пушистик залез в него, уютно устроился и принялся путешествовать по стране Морфея. Как хорошо, когда для комфортного сна нужен лишь теплый ботиночек.
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