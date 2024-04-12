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Сообщество Без кота и жизнь не та 2237 постов • 510 подписчиков подписаться
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Котёнок хорошо устроился в ботинке хозяина

Котёнок хорошо устроился в ботинке хозяина

Автор:
12 апреля 2024 07:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   ботинок   животные   котёнок   милота   сон   
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Очаровательный котёнок выбрал в качестве места для сна ботинок владельца. Питомец залез в обувь и уютно устроился.

В отличие от людей, котейкам не обязательно благоустраивать свое спальное место. И вовсе не от того, что пушистикам все равно как спать. Наоборот, они большие любители комфорта. Просто очень много мест подходят для их отдыха, начиная от хозяйского дивана и заканчивая его обувью.

Котенок из этого видео, например, для своего сладкого сна выбрал ботинок владельца. Пушистик залез в него, уютно устроился и принялся путешествовать по стране Морфея. Как хорошо, когда для комфортного сна нужен лишь теплый ботиночек.

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Метки: Видео   ботинок   животные   котёнок   милота   сон   
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4  комментария
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2k
Fara Zolkin 45 минут назад
Коты=жидкость. У нашего любимое место повыше, чтобы сын его не мог его трогать)))
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7k
Евгений Д 7 минут назад
Сморило беднягу
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Forestdude
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