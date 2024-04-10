FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16500 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Отважный птенчик против собаки

Отважный птенчик против собаки

Автор:
10 апреля 2024 11:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   милотаа   птенчик   птичка   собака   
722
1
1


Интересно, герой видео - маленький птенчик - пытается сражаться за свою территорию, или же он просто играет с собакой? Как бы там ни было, все равно довольно странно, поскольку для обоих вариантов у них слишком уж разные габариты.

Однако выглядит все равно мило и забавно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   милотаа   птенчик   птичка   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 56 минут назад
Возможно, это импринтинг - первый увиденный движущийся объект становится "мамой". У птиц такое бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий 55 минут назад
мне только спросить!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3504 поста (3338 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

916832



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Какой суровой была природа миллионы лет назад
Какой суровой была природа миллионы лет назад
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
«Красный Жюль Верн» — Григорий Адамов и истоки советской фантастики⁠⁠
«Красный Жюль Верн» — Григорий Адамов и истоки советской фантастики⁠⁠
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#авто аварии#история#кино#позитив#дети#удивительно
#животные#интересно#Юмор#аварии#интересное#Россия#Автовсячина#Реакция#милота#подборка
#Прикол#автомир#в мире#ДТП#люди#забавно#фильм#кот#Китай#собака
Все будет хорошо, если вы сами себе разрешите Все будет хорошо, если вы сами себе разрешите Хозяин сбросил пса до заводских настроек Хозяин сбросил пса до заводских настроек В Китае корги заступил на службу в полиции В Китае корги заступил на службу в полиции Потерявшаяся собака учуяла запах хозяйки на многолюдной площади Потерявшаяся собака учуяла запах хозяйки на многолюдной площади Собака отправилась на прогулку верхом на спине товарища Собака отправилась на прогулку верхом на спине товарища Пёс-дизайнер модифицировал диван хозяина Пёс-дизайнер модифицировал диван хозяина

На что жалуетесь?

Вернуться