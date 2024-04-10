Отважный птенчик против собаки

722
1
1
Интересно, герой видео - маленький птенчик - пытается сражаться за свою территорию, или же он просто играет с собакой? Как бы там ни было, все равно довольно странно, поскольку для обоих вариантов у них слишком уж разные габариты.
Однако выглядит все равно мило и забавно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака отправилась на прогулку верхом на спине товарища
- Кошка прогнала пса, облаявшего её котёнка
- Потерявшаяся собака учуяла запах хозяйки на многолюдной площади
- Хозяин сбросил пса до заводских настроек
- Особый бросок для пожилого пса
Новости партнёров
реклама