Пёс-дизайнер модифицировал диван хозяина

Четвероногий дизайнер поработал над внешним видом дивана. Крепким нервам хозяина можно только позавидовать.
Хаски очень активные и энергичные собаки, которым часто становится скучно, когда их оставляют дома в одиночестве. Собакен из этого видео тоже заскучал и решил модифицировать диван. В порыве творчества лохматый дизайнер разорвал обивку, вытащил огромное количества поролона, а потом улегся на результат своих трудов как ни в чем ни бывало.
Как ни странно, но хозяин пёселя очень спокойно отреагировал на его действия. Видимо, он уже давно привык к причудам своего питомца, и даже его крайне необычные дизайнерские работы больше не пугают человека. Таким крепким нервам можно только позавидовать.
Источник:
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