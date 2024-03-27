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Пёс-дизайнер модифицировал диван хозяина

Пёс-дизайнер модифицировал диван хозяина

Автор:
27 марта 2024 11:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   диван   животные   собака   хаски   
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Четвероногий дизайнер поработал над внешним видом дивана. Крепким нервам хозяина можно только позавидовать.

Хаски очень активные и энергичные собаки, которым часто становится скучно, когда их оставляют дома в одиночестве. Собакен из этого видео тоже заскучал и решил модифицировать диван. В порыве творчества лохматый дизайнер разорвал обивку, вытащил огромное количества поролона, а потом улегся на результат своих трудов как ни в чем ни бывало.

Как ни странно, но хозяин пёселя очень спокойно отреагировал на его действия. Видимо, он уже давно привык к причудам своего питомца, и даже его крайне необычные дизайнерские работы больше не пугают человека. Таким крепким нервам можно только позавидовать.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   диван   животные   собака   хаски   
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4  комментария
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3k
Rom Час назад
Так удобнее лежать. Потом хозяин сам с пивком попробует в этой дырке полежать, и всё поймет!
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1k
... 36 минут назад
мои 2 далматинца тоже с дизайном дружили, а вот дворняжка наоборот, только книги любила "читать"
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6k
Григорий 59 минут назад
пошли пёсик, тебя ждут в приюте.
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3k
Сергей Час назад
У меня бордер. Собака активная и требует много внимания. Я его запираю в клетке, если ухожу более чем на 30 мин. Не знаю, может он такое же с диваном сотворить или нет, но проверять не хочется.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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