Пёс-дизайнер модифицировал диван хозяина

Хаски очень активные и энергичные собаки, которым часто становится скучно, когда их оставляют дома в одиночестве. Собакен из этого видео тоже заскучал и решил модифицировать диван. В порыве творчества лохматый дизайнер разорвал обивку, вытащил огромное количества поролона, а потом улегся на результат своих трудов как ни в чем ни бывало.

Как ни странно, но хозяин пёселя очень спокойно отреагировал на его действия. Видимо, он уже давно привык к причудам своего питомца, и даже его крайне необычные дизайнерские работы больше не пугают человека. Таким крепким нервам можно только позавидовать.