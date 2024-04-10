Пса шокировала белка в телевизоре

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Пёс смотрел телевизор с хозяевами и увидел белку. Размеры животного впечатлили питомца.
Нашим питомцам тяжело отличить реальность от телевизионной картинки, то есть, то, что они могут видеть в телевизоре, они могут считать, грубо говоря, окном.
Этим фактом можно объяснить шок пса, который, смотря телевизор с хозяевами, увидел огромную белку, которая лишь слегка уступала ему в размерах. Конечно, песель до этого встречал белок на улице, но они были в разы меньше.
Теперь этому бедному песику наверняка будут сниться кошмары.
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