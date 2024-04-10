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Пса шокировала белка в телевизоре

Пса шокировала белка в телевизоре

Автор:
10 апреля 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   белка   животные   
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Пёс смотрел телевизор с хозяевами и увидел белку. Размеры животного впечатлили питомца.

Нашим питомцам тяжело отличить реальность от телевизионной картинки, то есть, то, что они могут видеть в телевизоре, они могут считать, грубо говоря, окном.

Этим фактом можно объяснить шок пса, который, смотря телевизор с хозяевами, увидел огромную белку, которая лишь слегка уступала ему в размерах. Конечно, песель до этого встречал белок на улице, но они были в разы меньше.

Теперь этому бедному песику наверняка будут сниться кошмары.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   белка   животные   
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2  комментария
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8k
Echo 2 часа назад
-Хозяин , это по любому к тебе
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4k
poбт 48 минут назад
Ссылка coub.com
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3587 постов (3556 в горячем)

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