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Весёлая семейка: мама дурачится с дочками

Весёлая семейка: мама дурачится с дочками

Автор:
14 июня 2023 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дочь   дурачество   мама   позитив   развлечение   
1196
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Некоторые родители стесняются и не хотят дурачиться вместе со своими детьми. Очень зря! Порой это приносит много радости и веселья.

Очень заразительный смех. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: видео   дочь   дурачество   мама   позитив   развлечение   
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2  комментария
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15k
Smiley 2 часа назад
И в чём прикол?
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6k
salim777 Час назад
Какой-то убогий способ вызвать смех. Нет, не смешно.
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Fidel

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