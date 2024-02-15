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Корова устроил хаос в толпе на карнавале

Корова устроил хаос в толпе на карнавале

Автор:
15 февраля 2024 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   в мире   животные   карнавал   корова   
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В Бразилии сбежавшая от хозяина корова (а может и бык) решила проложить свой маршрут сквозь толпу на карнавальном шествии.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Стражи правопорядка разыскивают владельца животного.

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Метки: Бразилия   Видео   в мире   животные   карнавал   корова   
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2  комментария
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lekha-fil Час назад
И как давно корова стала мужского рода?
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61
Dima 41 минуту назад
что этот бифштекс себе позволяет!?))))))
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