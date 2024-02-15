Корова устроил хаос в толпе на карнавале

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В Бразилии сбежавшая от хозяина корова (а может и бык) решила проложить свой маршрут сквозь толпу на карнавальном шествии.
В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Стражи правопорядка разыскивают владельца животного.
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