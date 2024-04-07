Брутальные соревнования лесорубов

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Мировой чемпионат дровосеков проходит каждый год, начиная с 1960-го, в американском городке Хейворд, штат Висконсин. Помериться силами и топорами сюда приезжают участники из США, Австралии, Новой Зеландии - и, конечно же, легендарные канадские лесорубы.
Перед нами бравые мужчины, которые соревнуются не только в ловкости и силе, но и логике.
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Интервью с победителем соревнований лесорубов:
- Вы опередили других участников почти на пять часов. Скажите, где вы научились так быстро валить лес?
- В пустыне Сахара.
- ?!!... Так там же нет деревьев!
- Теперь нет...