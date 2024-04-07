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Брутальные соревнования лесорубов

Брутальные соревнования лесорубов

Автор:
07 апреля 2024 10:11
Метки: Видео   Дерево   Лесоруб   сила   соревнования   соревнования лесорубов   
724
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Мировой чемпионат дровосеков проходит каждый год, начиная с 1960-го, в американском городке Хейворд, штат Висконсин. Помериться силами и топорами сюда приезжают участники из США, Австралии, Новой Зеландии - и, конечно же, легендарные канадские лесорубы.

Перед нами бравые мужчины, которые соревнуются не только в ловкости и силе, но и логике.

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Метки: Видео   Дерево   Лесоруб   сила   соревнования   соревнования лесорубов   
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3  комментария
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6k
Александр 46 минут назад
А где пресловутые бородачи? У основного есть бородка, но я ждал прям окладистую такую, как в этих дебильных барбершопах пару лет назад...
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905
Лёха Лёха 7 минут назад
Профессионально
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17k
ss 11 минут назад
Однако сахАрские лесорубы всё равно круче!

Интервью с победителем соревнований лесорубов:
- Вы опередили других участников почти на пять часов. Скажите, где вы научились так быстро валить лес?
- В пустыне Сахара.
- ?!!... Так там же нет деревьев!
- Теперь нет...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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