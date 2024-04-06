Как флиртуют черепашки

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Все выбирают разные методы привлечения внимания противоположного пола. Одни делают это робко и нерешительно, другие, наоборот, уверенно и настойчиво. А вот черепашки делают это крайне мило.
На видео попало то, как одна черепашка пытается привлечь внимание другой: она подплывает к своему сородичу и несколько раз очень ласково хлопает его лапками по голове. Ну как после такого не растаять?
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