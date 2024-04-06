Как флиртуют черепашки

Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей

Вот и поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами

Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши

"Командир, открой дверь": медведь пытался зайти в автобус

А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"

Очаровательный детеныш выдры пытается научиться плавать