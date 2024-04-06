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Как флиртуют черепашки

Как флиртуют черепашки

Автор:
06 апреля 2024 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   милота   флирт   фото   черепашки   
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Все выбирают разные методы привлечения внимания противоположного пола. Одни делают это робко и нерешительно, другие, наоборот, уверенно и настойчиво. А вот черепашки делают это крайне мило.

На видео попало то, как одна черепашка пытается привлечь внимание другой: она подплывает к своему сородичу и несколько раз очень ласково хлопает его лапками по голове. Ну как после такого не растаять?

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Метки: Видео   животные   забавно   милота   флирт   фото   черепашки   
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1  комментарий
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Ультратрахуил 41 минуту назад
В черепаший загс заманивает.
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1835 постов (1549 в горячем)

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