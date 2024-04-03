Как выглядит генеральная уборка квартиры в Китае

1152
1
1
Как выглядит генеральная уборка квартиры на родине AliExpress? Да, именно так, как вы представляете! Огромное количество разных гаджетов и штучек, с назначением которых так сразу и не разберешься.
Любители убираться по старинке такое вряд ли оценят, но стоит признать... выглядит все это очень прикольно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Снег с крыши обрушился на женщину с лопатой
- Китайский город с огромным количеством лестниц
- Удалённая работа в шахте в Китае
- Парковки с «зелёными» крышами в Китае
- Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв
Новости партнёров
реклама