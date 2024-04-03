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Как выглядит генеральная уборка квартиры в Китае

Как выглядит генеральная уборка квартиры в Китае

Автор:
03 апреля 2024 11:29
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Китай   в мире   гаджеты   генеральная уборка квартиры   чистота   
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Как выглядит генеральная уборка квартиры на родине AliExpress? Да, именно так, как вы представляете! Огромное количество разных гаджетов и штучек, с назначением которых так сразу и не разберешься.

Любители убираться по старинке такое вряд ли оценят, но стоит признать... выглядит все это очень прикольно.

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Метки: Видео   Китай   в мире   гаджеты   генеральная уборка квартиры   чистота   
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1  комментарий
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BuG 47 минут назад
Вот генеральная уборка в китае.
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