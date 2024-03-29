Парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, избивавших его отца

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что ранее к ним обратился сотрудник частной охраны. Мужчина попросил принять меры в отношении граждан, которые забросали его камнями и кирпичами, а также избили палками. Сорокалетнего подозреваемого в хулиганстве не раз приглашали к следователю, но тот не приходил.



"27 марта его задержали в Кочкор-Ате. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, поэтому к нему применили силу, а его 18-летний сын пнул сотрудников милиции. Подозреваемого в хулиганстве водворили в ИВС", — информирует УВД.

Родственница задержанного Айгуль Нуркамилова рассказала, что между родными братьями много лет назад начался конфликт из-за местного рынка. Недавно произошла потасовка с привлечением частной охраны, и стороны написали заявления друг на друга.

"Братья судятся за рынок уже 20 лет. Милиция говорит, что пострадавший не приходил к следователю, но это ложь: он даже не знал, что проводится расследование. Вмешавшегося в процесс задержания сына тоже сильно избили — у него вся голова в синяках, сейчас лежит в больнице. Мы обратились в прокуратуру по факту неправомерных действий милиционеров", — сообщила Нуркамилова.





