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Парень с&nbsp;разбега прыгнул в&nbsp;толпу спецназовцев, избивавших его отца

Парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, избивавших его отца

Автор:
29 марта 2024 12:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Кыргызстан   Лю Канг   задержание   мортал комбат   с разбегу   спецназ   толпа   
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В кыргызстанском городе Кочкор-Ата Лю Канг, воспользовавшись моментом, с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, защищая своего отца. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что ранее к ним обратился сотрудник частной охраны. Мужчина попросил принять меры в отношении граждан, которые забросали его камнями и кирпичами, а также избили палками. Сорокалетнего подозреваемого в хулиганстве не раз приглашали к следователю, но тот не приходил.


"27 марта его задержали в Кочкор-Ате. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, поэтому к нему применили силу, а его 18-летний сын пнул сотрудников милиции. Подозреваемого в хулиганстве водворили в ИВС", — информирует УВД.


Родственница задержанного Айгуль Нуркамилова рассказала, что между родными братьями много лет назад начался конфликт из-за местного рынка. Недавно произошла потасовка с привлечением частной охраны, и стороны написали заявления друг на друга.


"Братья судятся за рынок уже 20 лет. Милиция говорит, что пострадавший не приходил к следователю, но это ложь: он даже не знал, что проводится расследование. Вмешавшегося в процесс задержания сына тоже сильно избили — у него вся голова в синяках, сейчас лежит в больнице. Мы обратились в прокуратуру по факту неправомерных действий милиционеров", — сообщила Нуркамилова.


Источник:

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Метки: Видео   Кыргызстан   Лю Канг   задержание   мортал комбат   с разбегу   спецназ   толпа   
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15  комментариев
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17k
Kostick Час назад
спецназ? просто мужики в камуфляже. не могут даже зафиксировать задержанного. ногами пинают, как шпана уличная.
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15k
Объект реальности 4 минуты назад
как это глупо.
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1k
Андрей Граф 23 минуты назад
на что этот чурка рассчитывал??? ну тупые, правильно что отп.и.з.д.и.л.и.
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61k
dima423 Полчаса назад
ну че сказать, храбро... но глупо))
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110
glot___ 39 минут назад
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37k
БамбарбияКиргуду 44 минуты назад
Прыжками в длинну наверно занимался.Чувствуется школа.А спецназ местный по ходу.
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5k
Феликс Дзержинский 45 минут назад
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7k
satra 52 минуты назад
"одственница задержанного Айгуль Нуркамилова рассказала, что между родными братьями много лет назад начался конфликт из-за местного рынка. "

Печально всё это. Не должно так быть.
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11k
MakDag 53 минуты назад
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14k
кот базилий 54 минуты назад
Кирпичи, камни , палки, забивание - это такую культуру свою они везу т нам ?))) Животные.
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27k
Sheir Час назад
Это же Хон Гиль Дон!
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444
gvg Sheir 53 минуты назад
С языка сняла. "Парень со свирелью"
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444
gvg Sheir 50 минут назад
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6k
magic32 Час назад
в америке его застрелили бы нах...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2296 постов (2259 в горячем)

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