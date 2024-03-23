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Какое вино подходит к пельменям?

Какое вино подходит к пельменям?

Автор:
23 марта 2024 10:18
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Юмор   алкоголь   вино   забавно   напитки   пельмени   
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Девушка решила рассказать, какой же сорт вина идеально подходит к пельмешкам, которые многие очень любят. Сложно, конечно, представить ужин в виде пельменей под вино, однако — почему бы нет?

К шикарному ужину готовы!

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Метки: Видео   Еда   Юмор   алкоголь   вино   забавно   напитки   пельмени   
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8  комментариев
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17k
ss Час назад
Никакое. К пельменям подходит только водка. Всё остальное "от лукавого".
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3k
Бомбардир 10 минут назад
Ну хорош уже спорить. Конечно водка. А потом уже и пиво своей участи не избежит.
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38k
Андрей Иванов 49 минут назад
К пельменям подходит вино белое крепкое типа "Столичная" и "Пшеничная"
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290
Игорь 55 минут назад
Пельмени с шампанским?! да уж...
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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