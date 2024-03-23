Какое вино подходит к пельменям?

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Девушка решила рассказать, какой же сорт вина идеально подходит к пельмешкам, которые многие очень любят. Сложно, конечно, представить ужин в виде пельменей под вино, однако — почему бы нет?
К шикарному ужину готовы!
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