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3 неочевидных продукта, которые могут есть только взрослые

3 неочевидных продукта, которые могут есть только взрослые

Автор:
22 марта 2024 10:10
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   О вкусах не спорят   горчица   забавно   лечо   сало   
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Проверяем психологический возраст по предпочтениям в еде!)

Аж борща с салом и горчицей захотелось!)

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Метки: Видео   Еда   О вкусах не спорят   горчица   забавно   лечо   сало   
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39  комментариев
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3k
Fiverknot 2 часа назад
Эта м@нда только цифрами в паспорте взрослая, башкой она не повзрослела ни разу. Не нравится - не жри. Если у нее указанные продукты вызывают такое полыхание задницы, накормите ее сюрстрёмингом))
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−3
Александр Кузнецов 12 минут назад
В аду ей бы дали натто... она бы блевала дальше чем видела.
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7k
alex 15 минут назад
Спасибо, дура!
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1k
ProFanas 16 минут назад
сперму не упомнула. Значит всё же приемлет она её ...
Не совсем потеряный для орала человек...
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23k
Killgrave Полчаса назад
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5k
Роман 39 минут назад
толи дело Дуриан ага? :)
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1k
Олег Квирулянт 40 минут назад
Вот тупица.. они питается лишь в МАКе или какой-то веганское [мат]?
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425
Дмитрий 41 минуту назад
Вот у неё с логикой большие проблемы!)
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3k
San_Fajanse 51 минуту назад
весь мировой закусь попустила бестолковка
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4k
Chev Chelios 51 минуту назад
Познакомьте, пожалyйста, этy глyпышкy с водочкой, ибо все, что она yказала именно под беленькyю идет на yра!
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102
Александр 53 минуты назад
Зато, наверное, с ума сходит по чипсам и Кока-коле.
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102
Александр 55 минут назад
Пятилетняя деточка.
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4k
ProstoBoBka 55 минут назад
Очередной высер тупой блогерши! Таких сейчас полно на просторах ютуба!

Ниже видео очередного тупого блогера! Самое печальное находятся аналогичные люди по разуму, которые слушают этих блогеров!

П.С. Про многих блогеров "До появления соцсетей только в семье знали, что ты дурачок... "!
Ссылка www.youtube.com
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18k
Majul Час назад
Не нравится не ешь, нахер нам ее мнение?
Я вот из перечисленного, например лечо не люблю и семья моя вся его не ест, но это же не значит, что я должен всем втирать, что непонятно что и вообще фу-фу.
Дура какая-то, короче.
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2k
Duke_kir Час назад
поколение МакДака
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2k
Андерсен Час назад
Что за бред? Давайте сейчас каждый будет выставлять в инет, что ему нравится, а что не нравится. Да кому какое дело?
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2k
Rodaslav Час назад
Ничего, лет через 15-20 будет лопать за обе щеки.
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6k
jfk Час назад
А если бы еще наливали водки, которая тоже невкусно пахнет и на вкус так себе, то ад бы раем показался)))
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92
shiva0013 Час назад
как вкусно она перечисляет: сало с горчицей и лечо... Аж слюни потекли
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453
ApolloOne Час назад
Веганка дурочка? Пускай не ест, нам больше достанется.
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Хоть и дурочка, но родители у нее правильные люди!
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1816 постов (1772 в горячем)

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