3 неочевидных продукта, которые могут есть только взрослые

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Не совсем потеряный для орала человек...
Ниже видео очередного тупого блогера! Самое печальное находятся аналогичные люди по разуму, которые слушают этих блогеров!
П.С. Про многих блогеров "До появления соцсетей только в семье знали, что ты дурачок... "!
Я вот из перечисленного, например лечо не люблю и семья моя вся его не ест, но это же не значит, что я должен всем втирать, что непонятно что и вообще фу-фу.
Дура какая-то, короче.