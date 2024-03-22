Сотни банок с краской выпали из грузовика и «преобразили» китайскую автомагистраль

Чёрный седан стал белым, когда сотни банок выпали из кузова грузовика, в результате чего тысячи литров с краской разлились по дороге.

По сообщениям местных СМИ, около 100 ёмкостей с лакокрасочными изделиями скатились с уклона дороги и попали в автомобиль, следующий за ним, в тот момент, когда грузовик перевернулся.

Большегруз оставил видимые следы шин, когда водитель пытался сделать крутой поворот, но не удержал транспортное средство, которое опрокинулось на бок.

Сообщений о пострадавших не поступало.