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Сотни банок с краской выпали из грузовика и «преобразили» китайскую автомагистраль

Сотни банок с краской выпали из грузовика и «преобразили» китайскую автомагистраль

Автор:
22 марта 2024 09:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   ЧП   грузовик   дорога   краска   магистраль   неудача   фейл   
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Несколько дней назад по вине водителя, не зафиксировавшего задние двери фуры, на оживлённую магистраль в китайской провинции Гуандун вылилась целая река лакокрасочных изделий.

Чёрный седан стал белым, когда сотни банок выпали из кузова грузовика, в результате чего тысячи литров с краской разлились по дороге.

По сообщениям местных СМИ, около 100 ёмкостей с лакокрасочными изделиями скатились с уклона дороги и попали в автомобиль, следующий за ним, в тот момент, когда грузовик перевернулся.

Большегруз оставил видимые следы шин, когда водитель пытался сделать крутой поворот, но не удержал транспортное средство, которое опрокинулось на бок.

Сообщений о пострадавших не поступало.


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Метки: Китай   ЧП   грузовик   дорога   краска   магистраль   неудача   фейл   
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Parizhanka
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