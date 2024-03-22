Сотни банок с краской выпали из грузовика и «преобразили» китайскую автомагистраль

Несколько дней назад по вине водителя, не зафиксировавшего задние двери фуры, на оживлённую магистраль в китайской провинции Гуандун вылилась целая река лакокрасочных изделий.
Чёрный седан стал белым, когда сотни банок выпали из кузова грузовика, в результате чего тысячи литров с краской разлились по дороге.
По сообщениям местных СМИ, около 100 ёмкостей с лакокрасочными изделиями скатились с уклона дороги и попали в автомобиль, следующий за ним, в тот момент, когда грузовик перевернулся.
Большегруз оставил видимые следы шин, когда водитель пытался сделать крутой поворот, но не удержал транспортное средство, которое опрокинулось на бок.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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