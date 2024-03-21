Медведь, который любит кашу

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Авторы ролика показали воспитанного медведя, который, судя по всему, очень любит кашу. А ещё он не против, когда его кормят с ложки.
Выглядит забавно, хотя не покидает мысль, что все это довольно опасно. Хотя мишка, видимо, добрый.
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PS Сейчас запьёт всё бутылкой водки и сядет на балалайке играть :)