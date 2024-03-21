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Медведь, который любит кашу

Медведь, который любит кашу

Автор:
21 марта 2024 10:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   забавно   каша   милота   удивительно   
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Авторы ролика показали воспитанного медведя, который, судя по всему, очень любит кашу. А ещё он не против, когда его кормят с ложки.

Выглядит забавно, хотя не покидает мысль, что все это довольно опасно. Хотя мишка, видимо, добрый.

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Метки: Видео   Медведь   животные   забавно   каша   милота   удивительно   
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3  комментария
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MakDag Час назад
А мой манную любит, только без комочков.
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vasilykopkov Полчаса назад
Забавно ест мишка, с аппетитом.
PS Сейчас запьёт всё бутылкой водки и сядет на балалайке играть :)
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3839 постов (3697 в горячем)

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