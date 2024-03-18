Сладкий подарок для медведя

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Автор видео решил поблагодарить мишку за дружбу и подарить ему огромный чупа-чупс. Судя по всему, медведю подарок понравился - он принялся с удовольствием его облизывать и пытаться укусить.
Никогда бы не подумал, что медведю может понравиться такое лакомство. А выглядит забавно и мило - предлагаю посмотреть и вам.
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