FISHKINET
Сообщество Юмор 18573 поста • 3677 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Забавная пародия на "Битву экстрасенсов"

Забавная пародия на "Битву экстрасенсов"

Автор:
19 марта 2024 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ   Юмор   актер   пародия   талант   умора   
2463
1
1


"Битва экстрасенсов" - довольно забавное шоу, которое показывает людям магов, колдунов, ведьм, ясновидящих и так далее. К слову, верящих в это все довольно много. Авторы этого ролика постарались и сделали пародию на шоу — получилось и смешно, и очень похоже.

От оригинала не отличить!)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ   Юмор   актер   пародия   талант   умора   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Клёст 2 часа назад
А чë просто пародия?
Очень убедительно.
Пусть запускают альтернативный проект.
Я вееерю!!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Никита Сергеевич 13 минут назад
Пузану - оскара!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 47 минут назад
Круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли 51 минуту назад
Не вошедшее в эфир
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Ли Харви Освальд 58 минут назад
В 100 раз лучше оригинала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад

+++
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

843074



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах
"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта
Дерзкий налёт одной подводной лодки на целое государство. История рейда U-154 против Либерии
Дерзкий налёт одной подводной лодки на целое государство. История рейда U-154 против...
Кому из наших спортсменов точно не светит Олимпиада
Кому из наших спортсменов точно не светит Олимпиада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомир#ДТП#история#собака#кот#СССР#актер
#животные#факты#интересно#машина#авто аварии#позитив#милота#улыбнуло#Ynews#маразм
#в мире#люди#автомобили#аварии#кино#фильм#интересное#сарказм#Спасение#роль
Кому из наших спортсменов точно не светит Олимпиада Кому из наших спортсменов точно не светит Олимпиада Дом, который построил муж Дом, который построил муж История о том, как дагестанец к врачу ходил История о том, как дагестанец к врачу ходил Дикторы японского ТВ зачитывают криминальную сводку Дикторы японского ТВ зачитывают криминальную сводку Непризнанный музыкальный гений Непризнанный музыкальный гений Реакция разных народов на появление зомби Реакция разных народов на появление зомби

На что жалуетесь?

Вернуться