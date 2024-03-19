Забавная пародия на "Битву экстрасенсов"

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"Битва экстрасенсов" - довольно забавное шоу, которое показывает людям магов, колдунов, ведьм, ясновидящих и так далее. К слову, верящих в это все довольно много. Авторы этого ролика постарались и сделали пародию на шоу — получилось и смешно, и очень похоже.
От оригинала не отличить!)
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Очень убедительно.
Пусть запускают альтернативный проект.
Я вееерю!!)))
+++