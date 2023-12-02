История о том, как дагестанец к врачу ходил

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Врач отправил мужика сделать снимок колена, ну тот и сделал.
Просили снимок колена — сделал снимок колена!
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Чет не видно колено на снимке
Вот бы я каждого прохожего братом называл... Тогда как к моему настоящему и единственному брату обращаться?
Поистаскают, поистрепят слова.
Если бы была задача сделать МРТ колена, то другой вопрос. А тут - это что, не снимок чтоль?