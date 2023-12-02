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История о том, как дагестанец к врачу ходил

История о том, как дагестанец к врачу ходил

Автор:
02 декабря 2023 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Дагестане   МРТ   Юмор   колено   снимок   умора   
2438
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Врач отправил мужика сделать снимок колена, ну тот и сделал.

Просили снимок колена — сделал снимок колена!

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Метки: Видео   Дагестане   МРТ   Юмор   колено   снимок   умора   
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16  комментариев
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6k
Alex Час назад
А потом удивляются, почему они евреев в двигателях самолетов ищут
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978
Дмитрий Минуту назад
Тупая, неотесанная обезьяна. Здесь плакать нужно, а не смеяться.
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28k
Егор 5 минут назад
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1k
Сергей С 6 минут назад
Он даже с этим не справился
Чет не видно колено на снимке
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606
Purple_Bear Полчаса назад
Почему они все время обращаются друг к другу "брат"?
Вот бы я каждого прохожего братом называл... Тогда как к моему настоящему и единственному брату обращаться?
Поистаскают, поистрепят слова.
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9k
Trenzel2003 36 минут назад
Ну теперь автограф остается и доктор на стену сей шедевр повесит.
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58
Lopasin 42 минуты назад
Все дело в некорректном ТЗ.
Если бы была задача сделать МРТ колена, то другой вопрос. А тут - это что, не снимок чтоль?
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478
Александр Поляков 47 минут назад
у них в школе учат как овечек трахать и баранов резать.
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42k
Франц Лефорт Час назад
Кто первый скажет,что это не снимок,пусть бросит в меня камень!
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Брат! Если это не снимок колена, то не брат ты мне!)))
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