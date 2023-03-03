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Эволюция технологий с 1900 по 2030 год

Эволюция технологий с 1900 по 2030 год

Автор:
03 марта 2023 10:58
Метки: в мире   видео   интересно   нейросеть   технологии   эволюция   
630
1
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Неизвестный автор с помощью нейросети показал своё видение эволюции технологий с 1900 по 2030 год. Результат получился любопытным.

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   нейросеть   технологии   эволюция   
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5  комментариев
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52k
dima423 2 часа назад
а че он почернел то в одно время....?)
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
- Время меняет людей.
- И как же?
- Раньше я был белым.
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1k
Шапкин 2 часа назад
Просил же с утра, выключите рубильник!
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Дмитрий

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