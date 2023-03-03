Эволюция технологий с 1900 по 2030 год

630
1
1
Неизвестный автор с помощью нейросети показал своё видение эволюции технологий с 1900 по 2030 год. Результат получился любопытным.
Нейросеть вносила свои коррективы
Источник:
Ссылки по теме:
- Дынька-недотрога
- Футбольный стадион, через который проходят поезда
- На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась неожиданная реклама на русском языке
- Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье
- Почему старинные башни выдерживают землетрясения?
Новости партнёров
- И как же?
- Раньше я был белым.