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Актер исполнил роль тигра во время учений в японском зоопарке

Актер исполнил роль тигра во время учений в японском зоопарке

Автор:
16 марта 2024 10:11
Сообщество : Животные
Метки: Япония   актер   животные   забавно   зоопарк   роль   тигр   учения   
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В зоопарке небольшого японского городка прошли учения, которые больше напоминают театр одного актера.

Сотрудники отрабатывали сценарий поимки сбежавшего белого бенгальского тигра. Его роль сыграл один из смотрителей. Видимо, для большей натуральности он даже попытался замаскироваться под хищника: надел белую толстовку и шапку-маску.


Под недоуменные взгляды настоящих диких кошек мужчина начал ползти вдоль выставочного комплекса, припадая к земле и озираясь. В конечном итоге его скрутили веревками и завернули в сетку.

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Метки: Япония   актер   животные   забавно   зоопарк   роль   тигр   учения   
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