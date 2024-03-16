Актер исполнил роль тигра во время учений в японском зоопарке

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В зоопарке небольшого японского городка прошли учения, которые больше напоминают театр одного актера.
Сотрудники отрабатывали сценарий поимки сбежавшего белого бенгальского тигра. Его роль сыграл один из смотрителей. Видимо, для большей натуральности он даже попытался замаскироваться под хищника: надел белую толстовку и шапку-маску.
Под недоуменные взгляды настоящих диких кошек мужчина начал ползти вдоль выставочного комплекса, припадая к земле и озираясь. В конечном итоге его скрутили веревками и завернули в сетку.
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