Актер исполнил роль тигра во время учений в японском зоопарке

Сотрудники отрабатывали сценарий поимки сбежавшего белого бенгальского тигра. Его роль сыграл один из смотрителей. Видимо, для большей натуральности он даже попытался замаскироваться под хищника: надел белую толстовку и шапку-маску.

Под недоуменные взгляды настоящих диких кошек мужчина начал ползти вдоль выставочного комплекса, припадая к земле и озираясь. В конечном итоге его скрутили веревками и завернули в сетку.