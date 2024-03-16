Охотники принесли домой добычу

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Целая компания охотников принесла домой добычу. Но не для того, чтобы ее съесть, а наоборот! Они пригласили косулю к столу, дабы накормить и культурно отдохнуть. Она отказывать не стала и с удовольствием отведала помидоров.
Ну вот, а вы говорили, что охота — это жестоко.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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