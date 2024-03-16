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Охотники принесли домой добычу

Охотники принесли домой добычу

Автор:
16 марта 2024 09:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   косуля   милота   охотник   
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Целая компания охотников принесла домой добычу. Но не для того, чтобы ее съесть, а наоборот! Они пригласили косулю к столу, дабы накормить и культурно отдохнуть. Она отказывать не стала и с удовольствием отведала помидоров.

Ну вот, а вы говорили, что охота — это жестоко.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   животные   забавно   косуля   милота   охотник   
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7  комментариев
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10k
Trenzel2003 Час назад
Кто девушку танцует, тот девушку и ***? А ведь могут спьяна.
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Максим Макашев 11 минут назад
Всё согласно традициям русской национальной охоты
Ссылка www.youtube.com
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Григорий Бабкин 15 минут назад
Ох и насрёт она им там.
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111
Liberman 16 минут назад
Дичи в этом году немерено. У меня товарищ "охотник" говорит: не интересно стало, реально сами подходят,жрать просят,снега немерено,до пищи не добраться - вот и выходят не боясь.
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11k
Алексей 57 минут назад
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