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Кошка заинтересовалась камерой, снимавшей комнату

Кошка заинтересовалась камерой, снимавшей комнату

Автор:
15 марта 2024 10:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   камера   кошка   
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Камера наблюдения, установленная в доме пары из США, привлекла внимание кошки. Она села неподалеку от камеры и начала разглядывать неизвестное для неё устройство.

Оказывается, камеры видеонаблюдения не только приносят пользу, но и могут стать источником веселья.

Именно это случилось с жителями Твентинайн Палмс (Калифорния, США), которые установили в комнате камеру. Это «таинственное» устройство привлекло внимание домашней кошки и поразило воображение питомицы. Отныне кошка готова подолгу сидеть перед объективом и таращиться в него настолько расширившимися глазами, что они смотрятся почти мультяшными. Неудивительно, что подобные сценки очень веселят домовладельцев.

Интересно было бы знать, о чём в эти моменты думает кошка и как именно она воспринимает камеру. Возможно, она полагает, что нашла «выход из матрицы»? Или из «котоматрицы».

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   камера   кошка   
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Aleksey 18 минут назад
Котэ через камеру попал в интырнеты и офигел, судя по мордахе))
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36k
БамбарбияКиргуду 3 минуты назад
Оказывается, камеры видеонаблюдения не только приносят пользу, но и могут стать источником веселья.

Именно это случилось с жителями Твентинайн Палмс (Калифорния, США), которые установили в комнате камеру. Это «таинственное» устройство привлекло внимание домашней кошки и поразило воображение питомицы. Отныне кошка готова подолгу сидеть перед объективом и таращиться в него настолько расширившимися глазами, что они смотрятся почти мультяшными. Неудивительно, что подобные сценки очень веселят домовладельцев.

Интересно было бы знать, о чём в эти моменты думает кошка и как именно она воспринимает камеру. Возможно, она полагает, что нашла «выход из матрицы»? Или из «котоматрицы».

Ты ещё докторскую диссертацию забабахай по это теме.
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