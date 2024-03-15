Кошка заинтересовалась камерой, снимавшей комнату

Камера наблюдения, установленная в доме пары из США, привлекла внимание кошки. Она села неподалеку от камеры и начала разглядывать неизвестное для неё устройство.
Оказывается, камеры видеонаблюдения не только приносят пользу, но и могут стать источником веселья.
Именно это случилось с жителями Твентинайн Палмс (Калифорния, США), которые установили в комнате камеру. Это «таинственное» устройство привлекло внимание домашней кошки и поразило воображение питомицы. Отныне кошка готова подолгу сидеть перед объективом и таращиться в него настолько расширившимися глазами, что они смотрятся почти мультяшными. Неудивительно, что подобные сценки очень веселят домовладельцев.
Интересно было бы знать, о чём в эти моменты думает кошка и как именно она воспринимает камеру. Возможно, она полагает, что нашла «выход из матрицы»? Или из «котоматрицы».
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Именно это случилось с жителями Твентинайн Палмс (Калифорния, США), которые установили в комнате камеру. Это «таинственное» устройство привлекло внимание домашней кошки и поразило воображение питомицы. Отныне кошка готова подолгу сидеть перед объективом и таращиться в него настолько расширившимися глазами, что они смотрятся почти мультяшными. Неудивительно, что подобные сценки очень веселят домовладельцев.
Интересно было бы знать, о чём в эти моменты думает кошка и как именно она воспринимает камеру. Возможно, она полагает, что нашла «выход из матрицы»? Или из «котоматрицы».
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