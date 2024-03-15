Кошка заинтересовалась камерой, снимавшей комнату

Оказывается, камеры видеонаблюдения не только приносят пользу, но и могут стать источником веселья.

Именно это случилось с жителями Твентинайн Палмс (Калифорния, США), которые установили в комнате камеру. Это «таинственное» устройство привлекло внимание домашней кошки и поразило воображение питомицы. Отныне кошка готова подолгу сидеть перед объективом и таращиться в него настолько расширившимися глазами, что они смотрятся почти мультяшными. Неудивительно, что подобные сценки очень веселят домовладельцев.

Интересно было бы знать, о чём в эти моменты думает кошка и как именно она воспринимает камеру. Возможно, она полагает, что нашла «выход из матрицы»? Или из «котоматрицы».