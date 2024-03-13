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Мазня за 5 миллионов долларов. Слабо?⁠⁠

Мазня за 5 миллионов долларов. Слабо?⁠⁠

Автор:
13 марта 2024 09:41
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   в мире   искусство   каракули   картина   люди   мазня   
1528
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Художник вживую нарисовал этот «шедевр», который сразу же был продан за 4,9 миллиона долларов анонимному покупателю

Из рецензии на картину:
«Несмотря на свой минималистичный внешний вид, изделие излучает магнетическое обаяние, которое очаровывает всех, кто на него смотрит»

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Метки: Видео   в мире   искусство   каракули   картина   люди   мазня   
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19  комментариев
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60k
dima423 2 часа назад
Вот что значит гениальный мастер...я бы такую же херню нарисовал - хер бы у меня кто ее купил))))
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−5
mitch75 dima423 2 часа назад
это "отмыв" денег, найдете кому это надо - тоже станете гениальным )
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30k
Aqueronte 20 минут назад
Обналичка и откат, они такие, демократичные
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39k
Алексей Полчаса назад
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39k
Алексей Полчаса назад
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23
Алексей 42 минуты назад
Эту картину , побрить забыли ...
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451
Человек Наблюдающий 42 минуты назад
Ну это шедевр..
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7k
Евгений Д 44 минуты назад
Договорняк.
Купил чел по заранее договоренному- видно так раскручивают и цену поднимают
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148
Navygator Евгений Д 23 минуты назад
Чернобородый бабки отмыл.
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19k
Голос Вселенной Час назад
Все еще работает принцип "Дамы и господа, это же Коркоран!"...
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14k
gavrosh Час назад
У кого-то слишком до..я денег.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Отмывают "чёрный нал", схема старая, но народ до сих пор дивится? Одна-а-ако...
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50k
Максим Т. Час назад
Наркотики - зло!
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11k
BarOb Час назад
Лобковые волосы за 5 лямов?
Совсем люди с ума сходят, я такие за 4 нарисую
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17k
ss 2 часа назад
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки"
(С)Алиса, Базилио
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