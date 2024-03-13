Мазня за 5 миллионов долларов. Слабо?⁠⁠

1528
1
1
Художник вживую нарисовал этот «шедевр», который сразу же был продан за 4,9 миллиона долларов анонимному покупателю
Из рецензии на картину:
«Несмотря на свой минималистичный внешний вид, изделие излучает магнетическое обаяние, которое очаровывает всех, кто на него смотрит»
Источник:
Ссылки по теме:
- Мальчик выбил опору и обвалил навес
- Ожившие картины Ван Гога
- Классный старый фокус с пальцами
- Монах поднимается по крутому склону без страховки
- Мужчина отказывается покидать дом, который может в любой момент рухнуть со скалы в океан
Новости партнёров
реклама
Купил чел по заранее договоренному- видно так раскручивают и цену поднимают
Совсем люди с ума сходят, я такие за 4 нарисую
Обманом жить нам, стало быть, с руки"
(С)Алиса, Базилио