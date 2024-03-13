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Полезные&nbsp;приспособления для строительства и ремонта

Полезные приспособления для строительства и ремонта

Автор:
13 марта 2024 08:26
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   Строительство   инструмент   интересно   подборка   приспособлени   ремонт   
1815
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Несколько интересных инструментов и приспособлений, способных облегчить жизнь людям, решившим что-то построить или сделать ремонт.

Подборка полезных приспособлений для людей, занимающихся строительством и ремонтом.

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Метки: Видео   Строительство   инструмент   интересно   подборка   приспособлени   ремонт   
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5  комментариев
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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
В основном они облегчают не жизнь, а кошелёк.
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2k
Igor Grishaev 11 минут назад
Что только не придумает человек, чтобы меньше работать..
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
Гвоздодёр зачетный, надо сделать такой...
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11k
MPEG-8 Час назад
Электроножницы хорошая штука.
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