Полезные приспособления для строительства и ремонта

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Несколько интересных инструментов и приспособлений, способных облегчить жизнь людям, решившим что-то построить или сделать ремонт.
Подборка полезных приспособлений для людей, занимающихся строительством и ремонтом.
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