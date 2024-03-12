Кот греет мордочку под капотом машины

Капризы погоды нередко застают нас врасплох, и мы оказываемся один на один с дождем, ветром, холодом и другими неприятными погодными явлениями. Тогда нам приходится искать способы не промокнуть насквозь или согреться, и порой эти способы не менее странные, чем действия котейки из этого видео.

Он немного замерз, а единственным источником тепла поблизости оказался автомобиль. Котофей максимально приблизился к самому теплому месту, а чтобы стало еще теплее, засунул мордочку под капот. Не очень удобно, зато хотя бы нос не мерзнет.