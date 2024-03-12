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Сообщество Без кота и жизнь не та 2120 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот греет мордочку под капотом машины

Кот греет мордочку под капотом машины

Автор:
12 марта 2024 08:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Автомобиль   Видео   животные   капот   кот   холод   
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Уличный кот засунул свою мордочку под капот автомобиля, чтобы защититься от ветра и холода.

Капризы погоды нередко застают нас врасплох, и мы оказываемся один на один с дождем, ветром, холодом и другими неприятными погодными явлениями. Тогда нам приходится искать способы не промокнуть насквозь или согреться, и порой эти способы не менее странные, чем действия котейки из этого видео.

Он немного замерз, а единственным источником тепла поблизости оказался автомобиль. Котофей максимально приблизился к самому теплому месту, а чтобы стало еще теплее, засунул мордочку под капот. Не очень удобно, зато хотя бы нос не мерзнет.

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Метки: Автомобиль   Видео   животные   капот   кот   холод   
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4  комментария
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6k
pinbalist 49 минут назад
Теперь хозяин тачки, как порядочный человек, обязан забрать пушистика домой :)
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8k
perekrestok 8 минут назад
надеюсь хозяин реально позаботится о подарке судьбы в виде красавца котика! А котику дальше всегда будет тепло и сытно!
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8k
Vladimir 19 минут назад
Грустное видео. Зато у меня сегодня праздник, кошка, что два месяца назад забежала из подъезда в квартиру, первый раз попросилась на руки. Так-то она домашняя, лотком и кормушкой пользоваться умеет, но гладить себя не позволяла.
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