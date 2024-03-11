Лестница из старых Айфонов в сервисном центре Китая

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В сервисном центре Китая была обнаружена уникальная лестница со ступенями из цемента и вкраплениями старых смартфонов.
По словам стримерши geezgiselle, сложно определить, являются ли эти устройства настоящими или искусственными копиями, но выглядит это впечатляюще.
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