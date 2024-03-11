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Лестница из старых Айфонов в сервисном центре Китая

Лестница из старых Айфонов в сервисном центре Китая

Автор:
11 марта 2024 11:07
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Apple   Китай   Телефон   айфон   гаджеты   лестница   
916
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В сервисном центре Китая была обнаружена уникальная лестница со ступенями из цемента и вкраплениями старых смартфонов.

По словам стримерши geezgiselle, сложно определить, являются ли эти устройства настоящими или искусственными копиями, но выглядит это впечатляюще.

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Метки: Apple   Китай   Телефон   айфон   гаджеты   лестница   
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3  комментария
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Не понёс бы я в тот сервис свой телефон.
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3k
Егор Попов 22 минуты назад
Надеюсь они догадались оттуда аккумуляторы повытаскивать. А не то, настанет момент когда у кого-то ноги подгорят.
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21k
Александр 2 часа назад
Скорей всего большая часть это корпуса
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