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Кажется, эта девушка нашла идеальную работу. Правда, для этого нужно будет полететь на Антарктиду.
Зато платят хорошо — 800.000₽ и работа интересная: нужно будет наблюдать за пингвинами и поднимать тех, которые засмотрелись на пролетающие самолеты и упали.
Хотели бы такую работу?
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Метки: Антарктида Видео Девушка Юмор пингвины работа работа мечты
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