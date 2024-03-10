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Работа мечты

Работа мечты

Автор:
10 марта 2024 09:55
Сообщество : Юмор
Метки: Антарктида   Видео   Девушка   Юмор   пингвины   работа   работа мечты   
1240
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Кажется, эта девушка нашла идеальную работу. Правда, для этого нужно будет полететь на Антарктиду.



Зато платят хорошо — 800.000₽ и работа интересная: нужно будет наблюдать за пингвинами и поднимать тех, которые засмотрелись на пролетающие самолеты и упали.


Хотели бы такую работу?


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Метки: Антарктида   Видео   Девушка   Юмор   пингвины   работа   работа мечты   
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12  комментариев
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604
Quantimus Час назад
Интересно, вот есть же работа типа на какой-то удаленной в тайге станции снимать показания датчиков или ещё что-то в этом роде, привозят тебе продукты раз в несколько месяцев и другие припасы. Где такие вакансии встречаются...
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0
Самуил Маршак 15 минут назад
Голос у этого глашатая похож на голос сотрудника безопасности Сбербанка. Думаю, что во второй части разговора предложат 200000 руб на авиабилеты перевести.
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39k
russger 17 минут назад
Я тоже думал про такую "классную" работу. Но туда тоже кого попало не берут, надо специальное образование какое-нибудь, а не просто захотел и полетел пингвинов поднимать. Даже в зоопарке просто обезьянок кормить и играть с малышами нужна квалификация. И то, первое время будешь сперва за слоном говно убирать. Не всё так легко и просто.
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35k
Korolev 18 минут назад
Вдруг кто-то не знает...
Ссылка youtu.be
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511
Рома Час назад
...а теперь скажите номер Вашей карты , чтоб мы смогли перевести Вам аванс,командировочные,подъёмные и премию.
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620
Уверенный пользователь Час назад
в чем смысл развода?
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