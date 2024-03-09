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Работа пиротехника на концерте

Работа пиротехника на концерте

Автор:
09 марта 2024 11:39
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Концерт   Сценическая пиротехника-   круто   работа   фейерверк   
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Сценическая пиротехника- это фейерверки, предназначенные для закрытых помещений. Такие эффекты широко применятся не только в концертных залах, но и в барах, ресторанах, клубах. Главное отличие сценической пиротехники от любой другой — ее повышенная безопасность. Низкая температура горения – холодный огонь, практически без дыма и запаха.

Он тоже своего рода музыкант.

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Метки: Видео   Концерт   Сценическая пиротехника-   круто   работа   фейерверк   
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1  комментарий
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kaboza 50 минут назад
ну да "Хромая лошадь"....там тоже вроде холодный огонь был...земля им пухом.
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