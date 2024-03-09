Работа пиротехника на концерте

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Сценическая пиротехника- это фейерверки, предназначенные для закрытых помещений. Такие эффекты широко применятся не только в концертных залах, но и в барах, ресторанах, клубах. Главное отличие сценической пиротехники от любой другой — ее повышенная безопасность. Низкая температура горения – холодный огонь, практически без дыма и запаха.
Он тоже своего рода музыкант.
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