Хозяйка квартиры не оценила прикол от плиточников

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В Одессе женщине сделали ремонт в туалете. Когда хозяйка вернулась в квартиру, то обнаружила, что узор на плитке не совпадает, а в некоторых местах и вовсе похож на размазанные фекалии.
Ремонт на миллион.
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Как по мне, всё едино не самая лучшая плитка для санузла.
Откуда ему знать, может вам так надо.
Хотя я бы, на месте плиточника, всё же уточнил, в этом случае.