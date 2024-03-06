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Хозяйка квартиры не оценила прикол от плиточников

Хозяйка квартиры не оценила прикол от плиточников

Автор:
06 марта 2024 13:31
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Украина   Юмор   плитка   ремонт   туалет   
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В Одессе женщине сделали ремонт в туалете. Когда хозяйка вернулась в квартиру, то обнаружила, что узор на плитке не совпадает, а в некоторых местах и вовсе похож на размазанные фекалии.

Ремонт на миллион.

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Метки: Видео   Украина   Юмор   плитка   ремонт   туалет   
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11  комментариев
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656
Funny 52 минуты назад
Бред какой то, че она не согласовывала плитку перед покупкой?
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11k
Garpia121 3 минуты назад
Что выбрала, то и положили. В другом месте, что, не похоже было на размазанное овно?
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35k
Юрий 16 минут назад
Месть жене ТЦКашника?
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39k
russger 19 минут назад
Если контракт есть, пусть за свой счёт переделывают. Если по чёрному кого наняла, то сама виновата, ибо некуй.
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17k
Kostick Полчаса назад
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7k
Старичок Полчаса назад
перед поездкой в европу на работу самое то для тренировки)))
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59k
turyst 41 минуту назад
Что купила, то плиточник и положил.

Откуда ему знать, может вам так надо.


Хотя я бы, на месте плиточника, всё же уточнил, в этом случае.
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60k
dima423 44 минуты назад
Ну плитку то сама покупала, не плиточники же рисунок рисовали... Опять же могла попросить перед тем как капитально класть, чтобы приложили, показать как оно будет, сама же куй забила)
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