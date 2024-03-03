FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2091 пост • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Искупавшийся в аквариуме кот показал, куда может завести кошачье любопытство

Искупавшийся в аквариуме кот показал, куда может завести кошачье любопытство

Автор:
03 марта 2024 10:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   аквариум   животные   кот   любопытство   рыбки   
958
1
1


Коты попадали в тысячи курьезных, комичных и даже опасных ситуаций благодаря своему любопытству и шилопопости. Но жизнь ничему не учит пушистых, и они снова и снова прыгают по старым граблям.

Кот из этого видео решил выяснить, что это за стеклянная коробка, в которой много рыбов. Кошачий был не осведомлен, что рыбки существуют только за счет того, что коты не любят больше всего — воды. Ну, теперь будет знать. Но, как уже говорилось выше, не факт, что не повторит.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   аквариум   животные   кот   любопытство   рыбки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Сергей Полчаса назад
Кошка тоже любила лежать на крышке и греться...
Оказалось для чистки аквариума, крышку иногда снимают, а вода мокрая)
Для неё это было открытие века!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
Taras Kozalupko 24 минуты назад
Хороший боец, в две секунды уложился на купание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

842129



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка
После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка
Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений
Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений
Набирающие популярность в сообществах
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Samsung показала концепт смартфона, который можно носить на запястье (4 фото)
Samsung показала концепт смартфона, который можно носить на запястье (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 марта

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#дети#США#ДТП#СССР#Девушка#авто аварии#природа#кино
#машина#автомир#забавно#история#животные#факты#аварии#Автовсячина#красота#милота
#автомобили#интересное#люди#Россия#Китай#Юмор#Еда#Ynews#интересно#наука
Не водой единой Не водой единой Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома Ночной кошмар владельца натяжного потолка Ночной кошмар владельца натяжного потолка Аквариум с лучшим видом Аквариум с лучшим видом Кот "ЧёКупил?" украл у хозяина пакет с лепешками Кот "ЧёКупил?" украл у хозяина пакет с лепешками Недовольный кот обнаружил каплю Недовольный кот обнаружил каплю

На что жалуетесь?

Вернуться