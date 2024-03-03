Искупавшийся в аквариуме кот показал, куда может завести кошачье любопытство

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Коты попадали в тысячи курьезных, комичных и даже опасных ситуаций благодаря своему любопытству и шилопопости. Но жизнь ничему не учит пушистых, и они снова и снова прыгают по старым граблям.
Кот из этого видео решил выяснить, что это за стеклянная коробка, в которой много рыбов. Кошачий был не осведомлен, что рыбки существуют только за счет того, что коты не любят больше всего — воды. Ну, теперь будет знать. Но, как уже говорилось выше, не факт, что не повторит.
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Оказалось для чистки аквариума, крышку иногда снимают, а вода мокрая)
Для неё это было открытие века!