Искупавшийся в аквариуме кот показал, куда может завести кошачье любопытство

Кот из этого видео решил выяснить, что это за стеклянная коробка, в которой много рыбов. Кошачий был не осведомлен, что рыбки существуют только за счет того, что коты не любят больше всего — воды. Ну, теперь будет знать. Но, как уже говорилось выше, не факт, что не повторит.



