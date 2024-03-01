Джинсовая куртка со съемной задней частью

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Канадский бренд одежды начал выпускать джинсовки со съемной задней частью. Сделано это для того, чтобы покупатель мог менять цветные принты под своё настроение.
Многие подростки (да и некоторые взрослые) точно оценят. Стоит такая джинсовая куртка примерно 14 тысяч рублей.
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да нех_й это дерьмо кому нужно за такой ценник!??? потратить 14К на такое может разве что какой-нить придурок.