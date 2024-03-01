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Джинсовая куртка со съемной задней частью

Джинсовая куртка со съемной задней частью

Автор:
01 марта 2024 10:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   джинсовая куртка   джинсовка   интересно   креатив   одежда   
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Канадский бренд одежды начал выпускать джинсовки со съемной задней частью. Сделано это для того, чтобы покупатель мог менять цветные принты под своё настроение.

Многие подростки (да и некоторые взрослые) точно оценят. Стоит такая джинсовая куртка примерно 14 тысяч рублей.

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Метки: Видео   джинсовая куртка   джинсовка   интересно   креатив   одежда   
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4  комментария
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21k
Shtoppi 2 часа назад
«Стоит такая джинсовая куртка примерно 14 тысяч рублей.»
------------
да нех_й это дерьмо кому нужно за такой ценник!??? потратить 14К на такое может разве что какой-нить придурок.
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72
ruslan d Shtoppi Час назад
Ну не покупай , почему придурок то сразу ?
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72
ruslan d Час назад
Крутая куртка
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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