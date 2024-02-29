Российская версия «Рик и Морти»

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Да, этот дедуля и внучок не путешествуют во времени и не бороздят далекие галактики. Но они также, как Рик и Морти тесно связанны с наукой. Причем очень сложной и точной. Ведь они создают настойку на вишенке.
А это, как вы понимаете... дело тонкое.
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Метки: Видео Прикол Рик и Морти Юмор дед и внук настойка
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