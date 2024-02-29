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Российская версия «Рик и Морти»

Российская версия «Рик и Морти»

Автор:
29 февраля 2024 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Рик и Морти   Юмор   дед и внук   настойка   
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Да, этот дедуля и внучок не путешествуют во времени и не бороздят далекие галактики. Но они также, как Рик и Морти тесно связанны с наукой. Причем очень сложной и точной. Ведь они создают настойку на вишенке.

А это, как вы понимаете... дело тонкое.

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Метки: Видео   Прикол   Рик и Морти   Юмор   дед и внук   настойка   
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5  комментариев
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36k
Опаньки Час назад
чтобы мама не ругалась что дед и внук бухают )))
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19k
banzai7 4 минуты назад
Более профессиональны, чем британские учёные.
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37
ya da 5 минут назад
Не кашерно из такой вишни настойку делать
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15k
Александр 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
PbIBOK 56 минут назад
Со временем дедушка, после N-ого кол-ва банок, станет похож на эту птичку...
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