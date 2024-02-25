Когда нет лифта в доме

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В Китае придумали своеобразный лифт в домах, где они не предусмотрены.
Очень хорошо для людей которым тяжело ходить.
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Метки: Видео Китай в мире все для людей лифт многоэтажка
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А вот когда здоровые бабы ездят на таком....то потом они становятся жирными.
Ходите пешком когда можно.
И с тех пор регулярно вижу в разных странах и городах