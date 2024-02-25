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Когда нет лифта в доме

Когда нет лифта в доме

Автор:
25 февраля 2024 11:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Китай   в мире   все для людей   лифт   многоэтажка   
5576
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В Китае придумали своеобразный лифт в домах, где они не предусмотрены.

Очень хорошо для людей которым тяжело ходить.


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Метки: Видео   Китай   в мире   все для людей   лифт   многоэтажка   
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26  комментариев
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25k
SolomonA 7 часов назад
Снежинка открыла для себя подъемник для престарелых и инвалидов?
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Когда человек - инвалид это правильно и удобно, к тому же он должен жить на первых этажах.
А вот когда здоровые бабы ездят на таком....то потом они становятся жирными.
Ходите пешком когда можно.
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9k
alex9845 36 минут назад
Этому"придумали" уж как 100 лет.
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
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3k
Vovan Petroff 2 часа назад
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316
ivandike 3 часа назад
Еьать вот это да, хотя уже лет 50 это уже изобрели
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2k
КАКАнгел 3 часа назад
нет нам такое нельзя. яжеотцы сдадут на металлоломом и пропьют или яжематери сломают .
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3k
Autumn2015 4 часа назад
Бедные соседи, что вынуждены целуй день слушать этот грохот... Потише что ли сделать нельзя было подъемник?
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24k
Valiko 4 часа назад
Игра вышла 30 лет назад.
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26k
Slawa49 5 часов назад
это подъемник для инвалидов, а не лифт для здоровых коров!
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653
3zo672nyb9t0 5 часов назад
Такому лифту сто лет в обед и придуман далеко не в китае.
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59k
turyst 5 часов назад
Ох и шумные аппараты. Бедные соседи.
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5k
Denis Cudreacov 6 часов назад
Лет 15 назад еще был в Италии такие увидел в первый раз.
И с тех пор регулярно вижу в разных странах и городах
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796
MidMaster 6 часов назад
Чет тут многие не разобрали сути устройства, цитируя приподъездные пандусы :)
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26k
Михаил Сметанкин 6 часов назад
Зачем вы нам это показываете? У нас в каждом переходе такие стоят! (правда не разу не видел чтобы они работали)
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873
Шурман 7 часов назад
У нас у подъезда тоже самое стоит хотя и пандус есть , за 14 лет в этом доме так и не видел что бы хоть кто то им пользовался .
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