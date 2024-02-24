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Скотча много не бывает

Скотча много не бывает

Автор:
24 февраля 2024 12:07
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   велбарис   женщина   маркетплейс   пункт выдачи   скотч   халява   
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Скотч, или клейкая лента — одно из самых наилучших изобретений человечества! Народная мудрость гласит: "Если Вы не можете починить что-либо с помощью скотча, значит Вы взяли мало скотча".

Я устала смотреть, как она не устала мотать?!)

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Метки: Видео   велбарис   женщина   маркетплейс   пункт выдачи   скотч   халява   
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31  комментарий
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58k
turyst 8 часов назад
Не так уж и много она намотала.
Ну и ручку сделала.
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3k
Daimos 4 часа назад
А сотрудника маркетплейса она отправила за дополнительным скотчем.
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6k
sumrаknn 5 часов назад
не благодарите
Ссылка www.youtube.com
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11k
Garpia121 5 часов назад
Что у неё там так воняет, что она так изолирует?
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153
zuckergut 5 часов назад
Это много скотча? Помню лет 10-15 назад заказывал товары с таобао, так там посредники огромные коробки целиком в 2 слоя перематывали, чтобы влага не попадала
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2k
Я ЙОЖЕГ! 6 часов назад
Да ладно.. Это Вы просто на вьетнамских и китайских рынках в девяностых не бывали...
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14k
..: Атеист :.. 6 часов назад
Ну да.. основательно так обмотала, НО! ручку криво сделала.. Какая-то сторона будет перевешивать. Надо было еще одну перпендикулярно этой сделать(ну крест-накрест) и по середине уже скрепить чуть скотчем. Либо с боковой стороны сделать, если не важно в каком положении нести :)
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60k
dima423 6 часов назад
Почему то мне кажется что своим скотчем она бы так много не заматывала))
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59k
Мойша 7 часов назад
Пошли дуру за скотчем - она и принесет липкую ленту.
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25k
Евгений 7 часов назад
Для ремонта русский инженер берёт водку и синюю изоленту.
Его британский коллега берёт скотч и скотч.
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5k
Хачик 7 часов назад
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310
Сергей 7 часов назад
Сразу видно. Профессионал!!!
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485
Eric Cartman 7 часов назад
Можно уже заводить отдельную категорию видосиков из ПВЗ - "зарисовки из жизни долбо*бов".
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938
AlexWoyz 7 часов назад
халявного скотча много не бывает..
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7k
Евгений Д 7 часов назад
идиотка
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248
Dmitry N 7 часов назад
Нервишки успокаивает
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121
r3mba4 8 часов назад
Пошли дурака за скотчем, он клейкую ленту и принесёт.(с) шотландская поговорка.
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11k
Billi_Bons 8 часов назад
Какой такой скотч? Вот панацея от всех поломок.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 8 часов назад
Это она подарок для горячо "любимой" снохи запаковывает, чтобы не дай боже, не попортить по дороге. И чтобы обожаемая жена сына замудохалась открывать
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11k
hairov 8 часов назад
Про изоленту вернее
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