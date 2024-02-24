Скотча много не бывает

Бросай табак. Вся история употребления никотина

Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета

Омич подрался с сотрудником пункта выдачи

Что эти холостяки себе позволяют?!

В сети появилось видео того, как грузчик швыряет товары, заказанные клиентами маркетплейса

Мужчина недоволен тем, что ему не дали доступ к интернету в пункте выдачи