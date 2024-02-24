Скотча много не бывает

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Скотч, или клейкая лента — одно из самых наилучших изобретений человечества! Народная мудрость гласит: "Если Вы не можете починить что-либо с помощью скотча, значит Вы взяли мало скотча".
Я устала смотреть, как она не устала мотать?!)
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Ну и ручку сделала.
Его британский коллега берёт скотч и скотч.