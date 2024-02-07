Что эти холостяки себе позволяют?!

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Размышления женщины о том, почему многие представительницы прекрасного пола терпеть не могут холостяков.
Бывают в жизни огорчения...
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Каков вывод?..чего делать женщинам, переключаться на женатиков?
Жизнь - боль!
Жил был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу:
- Ты выйдешь за меня замуж?
И она ответила:
- ...НЕТ!!!
И принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива, нажрался в хлам, смотрел каждый вечер футбол, раскидывал носки по дворцу, не опускал крышку унитаза, трахал служанок, соседок, подружек, пел в душе, пердел когда ему вздумается, громко рыгал и чесал себе яйца. КОНЕЦ.