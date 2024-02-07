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Что эти холостяки себе позволяют?!

Что эти холостяки себе позволяют?!

Автор:
07 февраля 2024 11:17
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Холостяк   женщина   люди   мнение   мужчина   
8299
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Размышления женщины о том, почему многие представительницы прекрасного пола терпеть не могут холостяков.

Бывают в жизни огорчения...

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Метки: Видео   Холостяк   женщина   люди   мнение   мужчина   
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158  комментариев
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16k
Kostick 6 часов назад
как только большинство дядек придут к этому, о чем эта жаба с болтающимися брылями говорит - так тётеньки сразу же придут в чувство. и поймут, что они сильно переоценивают факт своего присутствия в жизни дядек. готовить, стирать, убирать и пр. - фигня. половая йепля? бабшеринг есть везде, в ценник бюджетного похода в кафешку, или стрёмного веника.
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1k
Kra 9 минут назад
непонятно...
Каков вывод?..чего делать женщинам, переключаться на женатиков?
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9k
Maximvs 39 минут назад
Тётя Аня (на видео) вообще много чего наговорила такого, за что ее девчонки готовы заказать. Все женские мульки и крючочки выдает.
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7k
Евгений Д 40 минут назад
Они не любят холостяков и спят только с чужими женатыми мужиками ???????
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2k
КАКАнгел 41 минуту назад
Блоки недовольны собакой которая носит противоблошинный ошейник и ещё и ест таблетки от глистов. Это обесценивает жизнь глиста и блохи . Блин . как мудро.
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12k
Sergey 55 минут назад
"Имеет наглость жить счастливо без женщины..." Ахахахахахаха.
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1k
Andrey G Час назад
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15k
Сергей Час назад
Ну что тут вообще можно сказать?
Жизнь - боль!
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15k
Vital Idol Час назад
при этом все "женаты" на государстве! эту более актуальную тему она не хочет поднять?!
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15k
Сергей Час назад
Вторая часть видео, видимо, будет "О п.и.д.о.р.а.с.а.х" - всё то же самое, только слово холостяк заменяется на п.и.д.о.р.а.с.
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2k
taxcop Час назад
Ипанутая, всё ясно!
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10k
MPEG-8 2 часа назад
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21k
Dobrovit 2 часа назад
Именно так. Столько в своей жизни платил и до сих пор плачу, что больше не хочу. Пошли бы они все оптом и в розницу на священную гору Кху.ям со всеми своими прокаченными матками и силиконовыми сис... мозгами. Живу спокойно и делаю что хочу. Кайф. ))
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67
Richard 2 часа назад
типичная глупая баба
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27k
Влад 2 часа назад
Скажем деревенская женщина 3 раза на дойку сбегает, домом займется, подсобным хозяйством, детей нарожает и вырастит, так такой женщине помощь мужика необходима и мужики это прекрасно понимают, а эта курица просто хочет "почувствовать себя королевой", жить в свое удовольствие за чужой счет, а не охренела ли?
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10k
Garpia121 2 часа назад
Молодец, откровенно сформулировала. Мужчина холостяк, умен, самодостаточен и счастлив. Алчный балласт ему не нужен.
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8k
perekrestok 3 часа назад
Она почему то предполагает что мужчина это собственность женщин. Ну и исходя из такого в корне неверного представления она и несет заведомую хрень. Никто ей ничем не обязан, а если нужен мужик то пусть добивается как и все женщины.
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872
Maxim Russo 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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3k
RaiJu 3 часа назад
Бабушка с помадой чо-то п.зд.т про счастливую жизнь?
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33k
Slonyash 3 часа назад
Самая короткая и прекрасная сказка.

Жил был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу:
- Ты выйдешь за меня замуж?
И она ответила:
- ...НЕТ!!!
И принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива, нажрался в хлам, смотрел каждый вечер футбол, раскидывал носки по дворцу, не опускал крышку унитаза, трахал служанок, соседок, подружек, пел в душе, пердел когда ему вздумается, громко рыгал и чесал себе яйца. КОНЕЦ.
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11k
BarOb 3 часа назад
Естественно троллит, не может живой человек быть таким тупым
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