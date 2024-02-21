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Конфликт школьников с применением жёсткой силы

Конфликт школьников с применением жёсткой силы

Автор:
21 февраля 2024 09:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Якутия   грубая сила   дети   драка   конфликт   подростки   школа   
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В Якутии школьник чуть не покалечил одноклассницу за облитую футболку.

В соцсетях Якутии распространяется видео конфликта, произошедшего в одной из школьных столовых. Утверждается, что это случилось в школе №5 города Ленска.


На кадрах видно, как ссорятся два старшеклассника: юноша и девушка. В какой-то момент девушка хватает стакан с жидкостью и выплескивает его на юношу. В ответ тот хватает ее за шею и жестко бросает на пол спиной.


Директор школы №5 города Ленска Игорь Бондаренко подтвердил, что инцидент произошел в их столовой


— Поссорились два девятиклассника, облили друг друга компотом. Они учатся в параллельных классах. Родители девочки обратились в полицию, полицейские приезжали, составили протокол, опросили свидетелей. Сейчас ведется следствие.


Директор добавил, что от занятий пока никого не отстраняли, а пострадавшая девочка находится дома на больничном, у нее диагностировали сотрясения мозга.

Источник:

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Метки: Якутия   грубая сила   дети   драка   конфликт   подростки   школа   
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15  комментариев
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12k
Том Сойер Час назад
Надеюсь, что отец девушки не оставит данный инцидент безнаказанным и популярно объяснит этому му.даку, что так поступать нельзя, настолько популярно, что сопляк полежит в больнице пару недель и хорошенько подумает над своим поведением. Я бы - так и сделал.
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873
Андрей Граф 14 минут назад
девка берега попутала и получила по заслугам! в следующей раз будет думать
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317
bambooworm Полчаса назад
Собстна вопрос: это точно девятиклассники? Мальчонка не тянет, во всяком случае или почти в каждом классе сидел по 2 года.
Ну и здесь Ст. 115 УК РФ, как минимум, подтянуть можно до 111, 105/1 не проканает.
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6k
Владимир 37 минут назад
кидать на пол конечно лишнее,надо было суп на голову вылить.
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11k
Vacony 48 минут назад
нужен адвокат нормальный, это покушение на убийство однозначно
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bambooworm Vacony Полчаса назад
не, не пойдет. Умысел заешься доказывать.
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−2
cerulean Час назад
за облитие - физическая травма? парня от4,13деть надо
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
В школах творится полный беспредел, учителя бегут из школ.
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39k
Александр 2 часа назад
хера там кабан
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