Конфликт школьников с применением жёсткой силы

В соцсетях Якутии распространяется видео конфликта, произошедшего в одной из школьных столовых. Утверждается, что это случилось в школе №5 города Ленска.





На кадрах видно, как ссорятся два старшеклассника: юноша и девушка. В какой-то момент девушка хватает стакан с жидкостью и выплескивает его на юношу. В ответ тот хватает ее за шею и жестко бросает на пол спиной.





Директор школы №5 города Ленска Игорь Бондаренко подтвердил, что инцидент произошел в их столовой





— Поссорились два девятиклассника, облили друг друга компотом. Они учатся в параллельных классах. Родители девочки обратились в полицию, полицейские приезжали, составили протокол, опросили свидетелей. Сейчас ведется следствие.





Директор добавил, что от занятий пока никого не отстраняли, а пострадавшая девочка находится дома на больничном, у нее диагностировали сотрясения мозга.