Конфликт школьников с применением жёсткой силы

В Якутии школьник чуть не покалечил одноклассницу за облитую футболку.
В соцсетях Якутии распространяется видео конфликта, произошедшего в одной из школьных столовых. Утверждается, что это случилось в школе №5 города Ленска.
На кадрах видно, как ссорятся два старшеклассника: юноша и девушка. В какой-то момент девушка хватает стакан с жидкостью и выплескивает его на юношу. В ответ тот хватает ее за шею и жестко бросает на пол спиной.
Директор школы №5 города Ленска Игорь Бондаренко подтвердил, что инцидент произошел в их столовой
— Поссорились два девятиклассника, облили друг друга компотом. Они учатся в параллельных классах. Родители девочки обратились в полицию, полицейские приезжали, составили протокол, опросили свидетелей. Сейчас ведется следствие.
Директор добавил, что от занятий пока никого не отстраняли, а пострадавшая девочка находится дома на больничном, у нее диагностировали сотрясения мозга.
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Ну и здесь Ст. 115 УК РФ, как минимум, подтянуть можно до 111, 105/1 не проканает.
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Неумный паренёк не понимает, что кафельный пол - это не мягкий татами, женские кости - не мужские.
Легко мог девку лежачим инвалидом сделать.
НО девка урок получила.
А пареньку урок ещё предстоит