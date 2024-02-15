Котята не дают хозяину выспаться

Парень позволил котятам остаться в спальне и вскуоре пожалел об этом. Маленькие пушистые непоседы решили поиграть на его постели.
Не секрет, что котята могут быть очень шумными и активными в любое время суток. Но хозяин пушистиков из этого видео, кажется, совсем забыл об этих качествах своих питомцев. Он лег спать и позволил котятам остаться в спальне, но быстро об этом пожалел.
Хвостатые непоседы устроили игрища прямо на постели, полностью проигнорировав пытающегося спать владельца. Что ж. В следующий раз человек точно не забудет закрыть дверь в свою комнату, чтобы в нее не проникли чрезмерно энергичные маленький гости.
Источник:
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