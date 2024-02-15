Котята не дают хозяину выспаться

Не секрет, что котята могут быть очень шумными и активными в любое время суток. Но хозяин пушистиков из этого видео, кажется, совсем забыл об этих качествах своих питомцев. Он лег спать и позволил котятам остаться в спальне, но быстро об этом пожалел.

Хвостатые непоседы устроили игрища прямо на постели, полностью проигнорировав пытающегося спать владельца. Что ж. В следующий раз человек точно не забудет закрыть дверь в свою комнату, чтобы в нее не проникли чрезмерно энергичные маленький гости.