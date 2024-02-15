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Сообщество Без кота и жизнь не та 2014 постов • 503 подписчика подписаться
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Котята не дают хозяину выспаться

Котята не дают хозяину выспаться

Автор:
15 февраля 2024 08:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   котята   сон   
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Парень позволил котятам остаться в спальне и вскуоре пожалел об этом. Маленькие пушистые непоседы решили поиграть на его постели.

Не секрет, что котята могут быть очень шумными и активными в любое время суток. Но хозяин пушистиков из этого видео, кажется, совсем забыл об этих качествах своих питомцев. Он лег спать и позволил котятам остаться в спальне, но быстро об этом пожалел.

Хвостатые непоседы устроили игрища прямо на постели, полностью проигнорировав пытающегося спать владельца. Что ж. В следующий раз человек точно не забудет закрыть дверь в свою комнату, чтобы в нее не проникли чрезмерно энергичные маленький гости.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   котята   сон   
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hairov Час назад
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