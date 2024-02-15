Щенок чуть не стал добычей крокодилов

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Камера наблюдения установленная на крокодиловой ферме в окрестностях китайского города Дунфан, запечатлела момент нападения на неосторожного щенка щенка.
Любопытный четвероногий питомец пробрался на территорию крокодиловой фермы и был схвачен одним из обитателей. Соплеменники зубастого хищника решили присоединиться к разделу добычи, но были остановлены лопатой. Работник фермерского хозяйства услышал истошные вопли щенка и почти вовремя подоспел на помощь.
Щенок получил не угрожающие жизни раны и после излечения был отправлен подальше от места обитаний рептилий.
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