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Щенок чуть не стал добычей крокодилов

Щенок чуть не стал добычей крокодилов

Автор:
15 февраля 2024 08:41
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Пёс   крокодиловая ферма   происшествие   собака   щенок   
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Камера наблюдения установленная на крокодиловой ферме в окрестностях китайского города Дунфан, запечатлела момент нападения на неосторожного щенка щенка.

Любопытный четвероногий питомец пробрался на территорию крокодиловой фермы и был схвачен одним из обитателей. Соплеменники зубастого хищника решили присоединиться к разделу добычи, но были остановлены лопатой. Работник фермерского хозяйства услышал истошные вопли щенка и почти вовремя подоспел на помощь.

Щенок получил не угрожающие жизни раны и после излечения был отправлен подальше от места обитаний рептилий.

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Метки: Китай   Пёс   крокодиловая ферма   происшествие   собака   щенок   
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2  комментария
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Maikl Час назад
Балбес малолетний, ещё бы чуть чуть и "схомячили" бы крошек не оставив
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