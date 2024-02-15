Щенок чуть не стал добычей крокодилов

Любопытный четвероногий питомец пробрался на территорию крокодиловой фермы и был схвачен одним из обитателей. Соплеменники зубастого хищника решили присоединиться к разделу добычи, но были остановлены лопатой. Работник фермерского хозяйства услышал истошные вопли щенка и почти вовремя подоспел на помощь.

Щенок получил не угрожающие жизни раны и после излечения был отправлен подальше от места обитаний рептилий.