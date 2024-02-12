Кот превратил инсталляцию в технологичную поилку

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Судя по всему котам уже давно наскучило пить из обычных мисок, на дне которых есть вода. Потому что они придумывают все новые и новые способы питья воды. Причем, даже питье из-под крана их уже не интересует. Им нужно больше креатива.
Например, котик из этого видео приспособил для питья водную инсталляцию, в которой капельки перемещаются снизу вверх. Правда непонятно, смог ли он нормально утолить жажду, но, по крайней мере, он попробовал что-то новое и необычное.
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