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Сообщество Без кота и жизнь не та 1999 постов • 502 подписчика подписаться
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Кот превратил инсталляцию в технологичную поилку

Кот превратил инсталляцию в технологичную поилку

Автор:
12 февраля 2024 11:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   вода   животные   инсталляция   кот   поилка   
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Судя по всему котам уже давно наскучило пить из обычных мисок, на дне которых есть вода. Потому что они придумывают все новые и новые способы питья воды. Причем, даже питье из-под крана их уже не интересует. Им нужно больше креатива.

Например, котик из этого видео приспособил для питья водную инсталляцию, в которой капельки перемещаются снизу вверх. Правда непонятно, смог ли он нормально утолить жажду, но, по крайней мере, он попробовал что-то новое и необычное.




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Метки: Видео   Юмор   вода   животные   инсталляция   кот   поилка   
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