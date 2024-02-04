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Слон очистил водоём от бегемотов

Слон очистил водоём от бегемотов

Автор:
04 февраля 2024 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Водоём   ЮАР   бегемот   животные   забавно   слон   
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Агрессивно настроенный слон буквально вытолкал взашей гиппопотамов, обосновавшихся в мутном водоёме, в природоохранном заповеднике Крюгера.

Противостояние произошло на глазах любителя дикой природы, написавшего в комментарии к сюжету, что воинственный слон, используя хобот, выпроводил один за другим бегемотов из водоёма.


«Живописный фон спокойного водопоя внезапно превращается в захватывающее зрелище, когда слон решает взять дело в свои руки – точнее в свой хобот и прогоняет бегемотов из бассейна», — говорится в описании к видеоролику.


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Метки: Видео   Водоём   ЮАР   бегемот   животные   забавно   слон   
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20  комментариев
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8k
Pravednik84 2 дня назад
Ожидал увидеть разъярённого слона, что с безумными глазами несётся на бегемотов, а на видео он скорее "попросил" у бегемотов уединения.
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9k
vasilykopkov 20 часов назад
Слон:
- Я только спросить...
Бегемот:
- Да я и не знаю особо ничего...
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2k
Damvrot Hohlam День назад
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15k
Jearom День назад
- Слон ,ты зачем в воду полез?
- Сексом займусь
- Так слонихи-то нет!
- Это не важно!
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10k
Павел 2 дня назад
Слон был не в духе??
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13k
Григорий Бабкин 2 дня назад
- Как смеешь ты своим нечистым рылом моё питьё мутить?!!
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4
Evgeny Bondarev 2 дня назад
[мат]...
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283
ivandike 2 дня назад
Абонемент просрочен
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6k
Трям 2 дня назад
.хуевая нарезка.
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5k
Двестиграмм 2 дня назад
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 дня назад
дык бегемоты как свиньи срут прямо в воде !!
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8
Andrian ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 дня назад
не просто срут а ещё хвостом как вентилятор разбрасовают
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16k
Alex 2 дня назад
У слона видать свидание романтической было у озера, а тут какие гиппопотуты.... ))))
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189k
Men In Black 2 дня назад
Рейдерский захват бассейна ?
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33k
Slonyash 2 дня назад
Время купания истекло
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17k
_delphin_ 2 дня назад
Слоняра ушастая, родственников потревожил))
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