Слон очистил водоём от бегемотов

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Агрессивно настроенный слон буквально вытолкал взашей гиппопотамов, обосновавшихся в мутном водоёме, в природоохранном заповеднике Крюгера.
Противостояние произошло на глазах любителя дикой природы, написавшего в комментарии к сюжету, что воинственный слон, используя хобот, выпроводил один за другим бегемотов из водоёма.
«Живописный фон спокойного водопоя внезапно превращается в захватывающее зрелище, когда слон решает взять дело в свои руки – точнее в свой хобот и прогоняет бегемотов из бассейна», — говорится в описании к видеоролику.
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- Я только спросить...
Бегемот:
- Да я и не знаю особо ничего...
- Сексом займусь
- Так слонихи-то нет!
- Это не важно!