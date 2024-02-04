Слон очистил водоём от бегемотов

Противостояние произошло на глазах любителя дикой природы, написавшего в комментарии к сюжету, что воинственный слон, используя хобот, выпроводил один за другим бегемотов из водоёма.

«Живописный фон спокойного водопоя внезапно превращается в захватывающее зрелище, когда слон решает взять дело в свои руки – точнее в свой хобот и прогоняет бегемотов из бассейна», — говорится в описании к видеоролику.