FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8204 поста • 1041 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Пенсионерку едва не убила огромная сосулька

Пенсионерку едва не убила огромная сосулька

Автор:
01 февраля 2024 07:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир   Россия   Сосулька   женщина   крыша   повезло   
1431
1
1

Во Владимире огромная сосулька упала в нескольких сантиметрах от бабушки. Женщина ещё какое-то время простояла в шоке от случившегося. Момент падения запечатлела камера видео наблюдения.

Инцидент произошёл по адресу – улица Разина, дом 12. Представитель управляющей компании сообщила, что на крыше не было ни снега, ни сосулек:

"Ну это оттепель! При чем крыша была чистая – на крыше не было ни снега, ни сосулек. Вот эта вот наледь сошла с балкона, какой-то там 13 или 14 квартиры, сейчас не помню. Собственникам нужно следить за своими козырьками. Если сами не могут чистить, хотя бы обращаться в управляющую компанию. Во вторник, по-моему, был осмотр. Инженер туда ходил ведущий, и я там была".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Владимир   Россия   Сосулька   женщина   крыша   повезло   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
729
Nevad Black 37 минут назад
хренасе, на балконе может такая сосуленция образоваться?
Бабушке реально повезло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
651
Наташка 12 минут назад
Как удобно, виноваты те, кто за балконами не следит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Чубака 14 минут назад
Почему это не сосулька была, а типа снег с самодельной крыши балкона съехал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Провокатор Полчаса назад
Интересно у мужика шестое чувство или слух хороший? Ни пацан с коробками, ни старушенция до падения сосульки не дёргались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

623244



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 абсурдных и забавных изобретений, которые иногда просто необходимы
17 абсурдных и забавных изобретений, которые иногда просто необходимы
Гороскоп от Симпсонов: ждём в 2024 году появления СССР-2, победу Трампа и большую заваруху
Гороскоп от Симпсонов: ждём в 2024 году появления СССР-2, победу Трампа и большую заваруху
Набирающие популярность в сообществах
Почему у западных вертолетов полозья, а у отечественных - колеса?
Почему у западных вертолетов полозья, а у отечественных - колеса?
Как советские люди с простудой боролись
Как советские люди с простудой боролись
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда отец переехал лежачего полицейского

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#в мире#люди#авто аварии#милота#улыбнуло#полиция#истории
#животные#Юмор#интересно#интересное#аварии#позитив#Автовсячина#подборка#Россия#новости
#автомобили#машина#факты#история#ДТП#кино#Разное#кот#фильм#Санкт-Петербург
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Женщина заживо сожгла спящего бомжа Женщина заживо сожгла спящего бомжа В Пермском крае женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне В Пермском крае женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне Несладкая жизнь княгини: за что Рогнеда люто ненавидела собственного мужа? Несладкая жизнь княгини: за что Рогнеда люто ненавидела собственного мужа? Во Владимире священники провели соревнования по метанию гранат среди молодёжи Во Владимире священники провели соревнования по метанию гранат среди молодёжи Женщина с ребёнком вовремя успела покинуть зону оползня Женщина с ребёнком вовремя успела покинуть зону оползня

На что жалуетесь?

Вернуться