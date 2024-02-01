Пенсионерку едва не убила огромная сосулька

Инцидент произошёл по адресу – улица Разина, дом 12. Представитель управляющей компании сообщила, что на крыше не было ни снега, ни сосулек:

"Ну это оттепель! При чем крыша была чистая – на крыше не было ни снега, ни сосулек. Вот эта вот наледь сошла с балкона, какой-то там 13 или 14 квартиры, сейчас не помню. Собственникам нужно следить за своими козырьками. Если сами не могут чистить, хотя бы обращаться в управляющую компанию. Во вторник, по-моему, был осмотр. Инженер туда ходил ведущий, и я там была".