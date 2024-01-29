Сходил я на эту вашу выставку современного искусства

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Современное... искусство. Да уж, оно уже достаточно давно вызывает у людей максимально противоречивые эмоции. Ибо для простых работяг все эти выставки и инсталляции — это самое настоящее сборище чудиков, которые творят бог пойми что.
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А можно больше не надо?
Сильно тошнит, а в туалете уже очередь образовалась...
ИМХО
Вот вы являетесь политиком, а вам необходимо передать за "хорошие" дела много охулиардов денег. Ща вами следят и у вы под колпаком. Но у вашей жены может быть картинная галерея и она может быть художником. И один богатый человек, для которого ваши дела попадают в категорию "хороших", решает, что ваша жена гениальный 0удожник, а её картины стоят миллионы денег и он приобретает несколько.
Есть другой подход: стоимость биткоина определяется спросом на него. Художник ценен пока кто-то за него готов платить эту цену. Берём Васю Пупкина (в этом случае больше подходит Ёзэф Шекельгрубер), скупаем его картины (не все естессно), тащим его пару раз на выставку и делаем из него экспрессиониста, мазохиста, авангардиста или другого глиста. И вуаля, он "необычный художник, а супер-пупер" и его искусство - это уже актив для вложения своих средств. Ну а потом продаём картины за возросшую стоимость и берём нового Дали.
Был пару раз на выставках велики0 и менее великих, как по мне, художники на набережной баллончиками не хуже рисуют.