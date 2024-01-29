FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2973 поста • 481 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Искусство
Сходил я на эту вашу выставку современного искусства

Сходил я на эту вашу выставку современного искусства

Автор:
29 января 2024 10:24
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   Юмор   в мире   выставка современного искусства   инсталляция   искусство   люди   маразм   чудики   
2774
1
1

Современное... искусство. Да уж, оно уже достаточно давно вызывает у людей максимально противоречивые эмоции. Ибо для простых работяг все эти выставки и инсталляции — это самое настоящее сборище чудиков, которые творят бог пойми что.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Видео   Юмор   в мире   выставка современного искусства   инсталляция   искусство   люди   маразм   чудики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Pravednik84 Час назад
Много плохого и хорошего можно сказать про Хрущёва, но тут он 100% прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
Vалѣнтиныч 8 минут назад
До конца досмотреть не смог...
А можно больше не надо?
Сильно тошнит, а в туалете уже очередь образовалась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Харон 14 минут назад
Сборище неадекватов.
ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Oleg 36 минут назад
"Автор: Круэлла" - "Сходил я" - куда ты там сходила? только если под себя, и назвала это современным искусством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Vampire 41 минуту назад
Может у вас в столицах и канает за отмазку, но в нашей деревне и пытаться не советую, если здоровье дорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Олег 41 минуту назад
творчество душевнобольных...... ладно они придурки, но те, кто их придурь считает искусством и восхищается, тоже нужно изолировать от общества
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юрий 47 минут назад
Это что же такое?!

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Ignota Mortuus 50 минут назад
Для дибилов, про дибилов....Вся суть этого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 51 минуту назад
Мне хватило первых 10 секунд , эээ существа двуногие вы Е-банутые , это не современное искусство а дверь забыли в психушке закрыть , особенно 9 палату.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. 54 минуты назад
Если это и искусство, то среди полных дебилов-шизофреников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Aleksandr 54 минуты назад
Вся суть современного "искусства"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey G 56 минут назад
Я как-то услышал от одного человека об одном из способов передачи взятки легально. Это было примерно так:
Вот вы являетесь политиком, а вам необходимо передать за "хорошие" дела много охулиардов денег. Ща вами следят и у вы под колпаком. Но у вашей жены может быть картинная галерея и она может быть художником. И один богатый человек, для которого ваши дела попадают в категорию "хороших", решает, что ваша жена гениальный 0удожник, а её картины стоят миллионы денег и он приобретает несколько.
Есть другой подход: стоимость биткоина определяется спросом на него. Художник ценен пока кто-то за него готов платить эту цену. Берём Васю Пупкина (в этом случае больше подходит Ёзэф Шекельгрубер), скупаем его картины (не все естессно), тащим его пару раз на выставку и делаем из него экспрессиониста, мазохиста, авангардиста или другого глиста. И вуаля, он "необычный художник, а супер-пупер" и его искусство - это уже актив для вложения своих средств. Ну а потом продаём картины за возросшую стоимость и берём нового Дали.
Был пару раз на выставках велики0 и менее великих, как по мне, художники на набережной баллончиками не хуже рисуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман 58 минут назад
Ладно авторы бездельники и отбитые на голову в ролике, а вот кто туда ходит и аплодирует? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
Ну нах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1255880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику
Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику
"Восток - дело тонкое". Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде
"Восток - дело тонкое". Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде
Набирающие популярность в сообществах
Хищная пиявка с острова Борнео
Хищная пиявка с острова Борнео
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и телефонного спама — инструкция
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и...
Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео)
Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#полиция#новости#машина#забавно#автомир#соцсети#добро#нападение
#животные#люди#аварии#СССР#автомобили#милота#Прикол#Россия#искусство#США
#в мире#факты#интересно#Юмор#ДТП#авто аварии#собака#Спасение#Мемы#смертельное ДТП
Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео) Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео) Почти: не самая успешная попытка девушки проехать через ворота Почти: не самая успешная попытка девушки проехать через ворота Зрелищная инсталляция с кораблём на мультимедиа выставке Зрелищная инсталляция с кораблём на мультимедиа выставке Когда слишком увлечён разговором по телефону Когда слишком увлечён разговором по телефону «На все деньги»: зритель отрывается на концерте «На все деньги»: зритель отрывается на концерте В Мексике ночью своя атмосфера В Мексике ночью своя атмосфера

На что жалуетесь?

Вернуться