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Жующий коробку из-под пиццы кот прославился в сети

Жующий коробку из-под пиццы кот прославился в сети

Автор:
26 января 2024 09:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   коробка   кот   кошка   пицца   
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Коту неожиданно приглянулась коробка из-под пиццы и он решил пожевать её. Ты - не ты, когда голоден!

Фотографии еды порой выглядят намного аппетитнее реальных блюд, особенно для тех, кто давно не ел. Котейка из этого видео, судя по его действиям, был очень голодным. Так что картонная пицца показалась ему вполне съедобной.

Ну или, по крайней мере, пригодной для жевания. К счастью для кота и его хозяев, он не стал проглатывать куски картона, а просто разбросал их. Главное, чтобы в следующий раз проголодавшийся котофей не решил действительно съесть что-то несъедобное.

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Метки: Видео   животные   коробка   кот   кошка   пицца   
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3  комментария
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8k
Николай 18 минут назад
у кошек это инстинкт, дай ему другую картонную коробку примерно такого же качества он тоже самое будет делать, у меня просто так в коробке сначала посидит, а потом углы края начинает грызть, и голод с картинкой там не причем..
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11k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Ну, что, хозяин? Вечер в хату? А если бы проглотил и запор у котика приключился? Какая преступная халатность! Ну, и производителей чрезмерно реалистичных коробок тоже следом. (Правда, кот скорее на запах повёлся. Подложки из-под курятины жрут "на ура", но следствие разберётся)
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3k
Илья Час назад
Нужно немедленно возбудить уголовное дело против хозяина кота
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