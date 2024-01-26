Жующий коробку из-под пиццы кот прославился в сети

Фотографии еды порой выглядят намного аппетитнее реальных блюд, особенно для тех, кто давно не ел. Котейка из этого видео, судя по его действиям, был очень голодным. Так что картонная пицца показалась ему вполне съедобной.

Ну или, по крайней мере, пригодной для жевания. К счастью для кота и его хозяев, он не стал проглатывать куски картона, а просто разбросал их. Главное, чтобы в следующий раз проголодавшийся котофей не решил действительно съесть что-то несъедобное.